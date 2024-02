Nach den Tennisball-Protesten fordern Klubvertreter eine Neuabstimmung über die strategische Partnerschaft mit einem Liga-Investor. Seriös darstellen ließe sich das kaum, zumal die rechtlichen Optionen eingeschränkt sind. Dialog und Deeskalation sind angebracht. Eine kommentierende Analyse.

Gerade läuft ja die Ausschreibung der nationalen Medienrechte für Bundesliga und 2. Liga ab 2025. Und wenn einer der Interessenten wirklich schlau ist und ein Gespür für gute Inhalte hat, dann sollte er sich sehr offensiv um das Recht an einer Dokumentation für das Prozedere um den möglichen Einstieg eines strategischen Partners für die Deutsche Fußball-Liga (DFL) kümmern. Womöglich schriebe er damit Mediengeschichte, ein echter Kassenschlager im Stile einer Netflix-Produktion. Unklar ist nur das Genre: Krimi, Drama, Tragikomödie oder doch Slapstick?

Am 11. Dezember 2023 beschloss die DFL-Mitgliederversammlung denkbar knapp mit der nötigen Zwei-Drittel-Mehrheit, dass die beiden Liga-Geschäftsführer Dr. Marc Lenz und Dr. Steffen Merkel mit Private-Equity-Partnern über ein Lizenzmodell verhandeln dürfen, das der Liga rund eine Milliarde Euro bringen soll.

Dass diese Mehrheit womöglich unter fragwürdigen Umständen - Stichwort Hannover 96 - zustande gekommen ist, zog heftige Kritik nach sich. Diese manifestierte sich in Fanprotesten, die zuletzt beinahe zu einem Spielabbruch zwischen Hertha BSC und dem Hamburger SV geführt hätten, weil immer wieder Tennisbälle auf den Rasen geschleudert wurden.

Vogt regt ein erneutes Votum an

Dass diese fragwürdige Form des Protests wiederum Kritik der Offiziellen diverser Klubs nach sich zog, ist so nachvollziehbar wie eine kritische Haltung zu Investoren im Fußball an sich. Doch der Eiertanz um die Entscheidung beginnt erst jetzt so richtig. Am Mittwoch meldete sich beispielsweise Claus Vogt via X, ehemals Twitter, zu Wort. Der Präsident des VfB Stuttgart regte ein erneutes Votum an. Begründung: "Die Mehrheit entscheidet! Kann aber nicht sichergestellt werden, dass ein demokratisch zustande gekommenes Abstimmungsergebnis korrekt ist, sollte man im Sinne der Demokratie und im Sinne unseres Fußballs miteinander diskutieren, ob eine erneute, transparente Abstimmung aller 36 Vereine in der DFL notwendig ist." Auch aus der 2. Liga, exemplarisch vom Hannover-96-Stammverein, sind ähnliche Worte zu hören.

Die Mehrzahl stimme geheim ab

Transparenz ist dabei der entscheidende Punkt. Offenbar war es allen oder der Mehrzahl der Klubfunktionäre im Dezember doch noch ziemlich recht, geheim abzustimmen. Was bei einem derart richtungsweisenden Entscheid wenig souverän wirkt. Vogts Statement fing der VfB tags darauf wieder ein mit einem Statement von Präsidium und Vorstand. Inhalt: Man habe bekanntlich mit "Ja" gestimmt, aber von vornherein auf Transparenz und Dialog mit den Mitgliedern gesetzt. Von Vogts Empfehlung zu einer Neuabstimmung? Kein Wort mehr.

Auch Dirk Zingler, der im Sommer 2023 noch für einen damals weitaus größer angedachten Deal warb und sich im Dezember nun gegen das aktuelle Geschäft aussprach, legte via "Welt" nach. "Wenn wir damit Erfolg haben wollen, unabhängig von der Art und Weise möglicher Investitionen, darf es keinerlei Zweifel an der Rechtmäßigkeit der dafür notwendigen Abstimmungen geben", sagte der Präsident des 1. FC Union. Doch wie stehen überhaupt die rechtlichen Chancen auf eine Neu-Abstimmung? Wohlgemerkt mehr als acht Wochen nach dem Votum?

"Es gibt im Vereinsrecht anders als im Aktienrecht keine feste Frist, innerhalb derer die Unwirksamkeit eines Beschlusses geltend gemacht werden muss. Die Rechtsprechung variiert hier von Fall zu Fall und geht von Fristen zwischen einem Monat und sechs Monaten aus. Mit Blick auf den überschaubaren und professionellen Mitgliedskreis der DFL würde ich von einer eher kurzen Frist ausgehen und annehmen, dass der Beschluss aus dem Dezember heute nicht mehr angegriffen werden kann", sagt der Vereinsrechtsexperte Prof. Dr. Lars Leuschner von der Universität Osnabrück.

Kompliziertes Verfahren für Neuabstimmung

Und weiter: "Eine Neuabstimmung ist grundsätzlich möglich, würde aber in einem ersten Schritt voraussetzen, dass über die Neuabstimmung als solche abgestimmt wird. Nur wenn sich eine einfache Mehrheit für die Neuabstimmung ausspricht, könnte die ursprüngliche Abstimmung wiederholt werden."

Kompliziert also. Unwirksamkeit anfechten, eine Neuabstimmung für eine Neuabstimmung. Ob das auf potenzielle Investitionspartner seriös und verbindlich wirkt, sei einmal dahingestellt. Die Notwendigkeit für Investitionen sehen ja alle Klubs, so ist es dokumentiert. Zingler etwa argumentiert, andere Finanzierungsoptionen seien zu wenig geprüft worden. In der Tat gäbe es andere Möglichkeiten, etwa die, aus den aktuellen Medieneinnahmen der 36 Klubs jeweils eine prozentuale Abgabe zu leisten. Die Krux: Das dürfte eine zweistellige Anzahl an Vereinen in massive Liquiditätsengpässe stürzen, so dass eine Mehrheit hierfür kaum realistisch scheint.

DFL-Präsidium sucht Gespräch mit den Fanorganisationen

Am Donnerstag nun sah sich nun auch die DFL zu einem Angebot berufen: "Zu weiteren Gesprächen hat das DFL-Präsidium Vertreterinnen und Vertreter bundesweiter Fanorganisationen und der Bündnisse der Fanszenen eingeladen." Was wiederum mancherseits so interpretiert wurde, der Vorgang sei im stillen Kämmerlein ausbaldowert worden und nun, unter dem Druck der Fans, wolle man Transparenz vorgaukeln.

In diesem Fall ein ziemlich absurder Vorwurf. Der Ligaverband hat erstaunlich früh, Mitte November 2023, umfassend informiert zu dem möglichen Deal. Die Frage ist: Wer hat sich wirklich durch diese 20 Seiten gekämpft respektive den Inhalt dieser umrissen? Diese Frage dürfen sich auch Klubfunktionäre stellen, die im Dezember noch schwiegen und am Montag ebenfalls Passivität vorzogen.

Tagung in einer "Informationsvideokonferenz für den Sport"

Denn da tagten die DFL-Führung und diverse Vertreter der 36 Klubs aus Bundesliga und 2. Liga in einer "Informationsvideokonferenz für den Sport". Liga-Direktor Ansgar Schwenken sprach dabei auch die Protest- und Tennisball-Aktionen an und riet den Klubs zu Kommunikation, um weitere Spielunterbrechungen zu vermeiden. Ob es etwas dazu zu sagen gebe, soll Schwenken gefragt haben. Daraufhin: Schweigen.

Die Situation wirkt verfahren. Dass Investoren im deutschen Fußball aufgrund der Ponomarevs, Ismaiks, Windhorsts und Kivrans einen hochgradig zweifelhaften Ruf haben, ist nachvollziehbar. Dass die noch zu schließende Liga-Partnerschaft allerdings anders angelegt ist als eine klassische Klub-Investition, die mancherorts fragwürdigen Geldgebern allzu viel Macht bescherte, nämlich über ein mit engem Korsett versehenen Lizenzmodell, ist allerdings auch Teil der Wahrheit.

Ein Dialog von allen Seiten ist angebracht

Es ist wenig zielführend, mit dem Finger auf die DFL zu zeigen, die sich parallel international um die Einführung einer absoluten Kaderkostenobergrenze bemüht - die nämlich würde eine echte Geldbremse im Rattenrennen Profifußball bedeuten. Genausowenig zielführend ist es, Protest zu delegitimieren, wenn er von Fans von Klubs mit fragwürdigen Investoren kommt - in der Regel war es die Kurve, die sich von Beginn an gegen die Windhorsts dieser Welt positioniert hat.

Und ebensowenig zielführend wäre es nun, den Sport weiter mit Provokationen bis hin zum Spielabbruch als Bühne zu nutzen. Dialog ist angebracht, von allen Seiten. Auch wenn das nicht zu einem dramatischen Finale im Stile einer Netflix-Produktion passen würde.