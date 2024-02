Nenad Bjelica hat Union Berlin aus dem Tabellenkeller der Bundeliga geholt. Geholfen haben ihn dabei auch Eigenschaften, die er mit dem Hauptprotagonisten der neuen HALO-Staffel gemein hat.

18 Punkte in elf Bundesliga-Spielen: Nenad Bjelica hat Union nach einem turbulenten Saisonstart wieder in die Spur gebracht.

Noch im Herbst lag Union Berlin am Boden: Nach dem elften Spieltag waren die Eisernen mit sechs Punkten auf dem letzten Tabellenplatz der Bundesliga. Es folgte ein Trainerwechsel mit Wirkung: Der legendäre Urs Fischer ging, es kam der Kroate Nenad Bjelica. Der Wendepunkt einer bis dato miserablen Saison: Im Stil des Master Chiefs aus der HALO-Serie hat er Union aus dem Tabellenkeller geholt.

Gleich im ersten Bundesligaspiel unter Bjelica holte Union beim 3:1 Heimsieg gegen Borussia Mönchengladbach drei Punkte. Die Tore schossen Kevin Volland, Benedict Hollerbach und Mikkel Kaufmann - welch eine Erlösung nach 16 sieglosen Spielen! Der Bann war gebrochen. Es folgten weitere Siege gegen Köln, Darmstadt, Wolfsburg und zuletzt in Hoffenheim. Selbst gegen große Klubs wie Real Madrid und Bayern München verloren die Eisernen nur knapp. Unter dem neuen "Master Chief" Bjelica holte Union in elf Bundesliga-Spielen 18 Punkte! Dabei glänzt der Chef wie das HALO-Vorbild mit viel Mut, Weitsicht und taktischer Brillanz. In fünf der jüngsten neun Ligaspiele blieb der Verein ohne Gegentor und durch das Unentschieden gegen Heidenheim blieb Union erstmals in dieser Saison in vier aufeinanderfolgenden Partien ohne Niederlage. Die Belohnung: Der Sprung von Platz 18 auf Platz 14 in der Liga. Der Vorsprung auf einen direkten Abstiegsplatz beträgt nun zehn Punkte und die Mission Klassenerhalt scheint zu gelingen. Es ist jedoch noch ein weiter Weg für Bjelica und seine Jungs, zumal noch schwere Spiele gegen mächtige Gegner wie Borussia Dortmund (24. Spieltag), Bayer Leverkusen (28. Spieltag) und dem FC Bayern München (30. Spieltag) anstehen. Jedoch wenn Union eins in den vergangenen Monaten gezeigt hat, dann, dass immer mit den Eisernen zu rechnen ist - selbst, wenn sie angeschlagen am Boden liegen. Fortsetzung folgt …

