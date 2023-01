Im Stadion aufgebahrt: Pelé auf dem Weg zu seiner letzten Ruhe

Der Leichnam der verstorbenen Fußball-Ikone Pelé kehrt am Montag ins Stadion des FC Santos zurück. Anschließend gehen die Trauer-Zeremonien weiter.

Es war um vier Uhr morgens, als sich in Santos bereits einige Fans am Estadio Urbano Caldeira im Stadtteil Vila Belmiro eingefunden hatten, um die letzte Ankunft ihrer großen Legende nicht zu verpassen. Fahnen und Banner hatten sie im Schlepptau, ihre Trauer natürlich auch.

Edson Arantes do Nascimento, unsterblicher Übermensch geworden als Fußball-Idol Pelé, wird am Montag in der Spielfeldmitte seiner ehemaligen Wirkungsstätte aufgebahrt. Ab 10 Uhr (Ortszeit) können nicht nur Santos-Fans am Leichnam des im Alter von 82 Jahren verstorbenen Ausnahmesportlers gedenken und ihre letzte Ehre erweisen.

Der Sarg, an dem 80 Stühle für Freunde und Verwandte stehen, wird von einem Pavillon überdacht. Die Fans werden auf einer Art Laufsteg etwa fünf Meter am dreimaligen Weltmeister vorbeigehen können. Auch Brasiliens Präsident Lula wird bei der Totenwache erwartet, die 24 Stunden dauern soll.

Am Dienstag folgt eine Trauerprozession durch das Viertel, in dem Pelés 100-jährige Mutter noch immer lebt - bis zum Friedhofs-Hochhaus Memorial Necropole Ecumenica, wo der Volksheld im Kreise seiner Angehörigen schließlich beigesetzt wird.