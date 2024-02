Im Sommer: Norderstedt holt Paloma-Kapitän Niemann in die Regionalliga

Mit Moritz Niemann präsentiert Eintracht Norderstedt den ersten Zugang für die kommenden Saison. Der Kapitän des Oberligisten USC Paloma ist im defensiven Mittelfeld zuhause. "Mo bringt eine Komponente rein, die wir bis jetzt so nicht haben. Er ist ein sehr körperlicher Spieler aus der Kategorie ‚Mentalitätsspieler‘", schwärmt Sportchef Denny Schiemann. "Wir kennen ihn schon lange, in den letzten zwei Jahren hat er nochmal einen großen Schritt gemacht was die Einstellung und Professionalität angeht."