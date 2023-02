Im Sinne Ronaldinhos: Der komplizierte Fall Vinicius Junior

Vinicius Junior spielt Fußball, wie es von Brasilianern erwartet wird und erfährt eine Feindseligkeit, die inzwischen schockiert. Beides begann schon vor Jahren.

Wenn sich Gerard Piqué in irgendeiner Form positiv über Real Madrid äußert, darf das mit Fug und Recht als außergewöhnlich bezeichnet werden. Und wenn sich das Lob der langjährigen Identifikationsfigur des FC Barcelona dann auch noch über einem 18-Jährigen ergießt, bedeutet das wohl, dass es sich dabei um einen besonderen jungen Mann handeln muss.

"Er wird einmal ein Großer werden", befand Piqué bereits im Frühjahr 2019, als er mit Barça sowohl im Pokal als auch in der Liga gegen die Königlichen gewann, die sich damals gerade in einer ziemlich holprigen Übergangssaison befanden. Statt Superstar Cristiano Ronaldo, der Madrid im vergangenen Sommer verlassen hatte, stürmte über ihre linke Angriffsseite nun der 18-jährige Vinicius Junior. Er hinterließ Eindruck.

Der junge Brasilianer war ein Rohdiamant, aber noch so ungeschliffen, dass ihm DAZN-Experte Sandro Wagner etwas später sogar eine "vernünftige Grundausbildung" absprach. "Wieder einmal setzt sich Vinicius mit Tempo halblinks durch und narrt dann auch noch Piqué", hieß es im kicker-Ticker, nachdem der Teenager sein irrwitziges Tempo samt eingebautem Trickreichtum geltend gemacht hatte. Doch am Ende des Satzes "trudelt der Ball knapp am rechten Pfosten vorbei", weil der hektische Vinicius in seiner Anfangszeit kaum mal eine Aktion sauber zu Ende gespielt bekam.

Das Unorthodoxe, die nicht gerade klassische Grundausbildung, hat Vinicius von der Straße. Diese Geschichten gibt es ja immer noch. Er wuchs im armen Rio-Vorort Sao Gonçalo auf, von wo aus sein Vater teilweise 400 Kilometer zur Arbeit fuhr und wo es die App "Onde Tem Tiroteio" gibt, die vor Schießereien in der näheren Umgebung warnt. Wer von hier kommt, wird im Profifußball wohl keinen Druck verspüren. Damals war das anders.

Ich habe mir immer vorgestellt, dass Fußball meine Familie versorgen könnte. Vinicius Junior

"Ich war immer fokussiert, selbst wenn ich bei einem Straßenmatch nur einen Softdrink gewinnen konnte", erzählte Vinicius vor ein paar Jahren "Yellow and Green Football". Denn eines hatte sich der junge Mann fest vorgenommen. "Ich habe mir immer vorgestellt, dass Fußball meine Familie versorgen könnte" - also dass er, Vinicius, seine Familie mit Fußball versorgen könnte. "Ich wüsste nicht, was ich sonst tun sollte." Da kam eine gewisse Grundbegabung gerade recht.

Ihre Freizeit verbrachten er und seine Freunde früher damit, Straßenfußball zu spielen - klar - und Drachen steigen zu lassen. Vielleicht ließ sich Vinicius ja von den Drachen inspirieren, wie sie wild und ein bisschen unkontrolliert durch die Lüfte flatterten. So sah es manchmal jedenfalls auch aus, wenn der wieselflinke Junge mit dem Ball am Fuß über den Platz wetzte.

Neymar als große "Inspiration"

Schon im Alter von zehn Jahren kam er beim großen Flamengo unter, wo er sich mit der Zeit zu einem der verheißungsvollsten Talente des Klubs entwickelte. Beim bekannten Jugendturnier "Copa Sao Paulo de Futebol Junior", wo die meisten seiner Gegenspieler drei Jahre älter waren, gelang Vinicius mit 16 schließlich der Durchbruch. Wie vor ihm schon Kaka oder Neymar, seiner großen "Inspiration".

Auftritt Real Madrid. Weil die Königlichen Inspiration Neymar, der stattdessen nach Barcelona ging, 2013 verpasst hatten, wollten sie diesmal keine Sekunde zu lange zögern. Für einen dieser "neuen Neymars" sicherten sie Flamengo im Mai 2017, als sie mit Cristiano Ronaldo als erstes Team die Champions League verteidigten, 45 Millionen Euro zu. Für einen 16-Jährigen, der zu diesem Zeitpunkt gerade einmal 17 Minuten Erwachsenenfußball gespielt hatte.

In Europa sorgte das für Verwunderung, aber auch in der Heimat schieden sich am unorthodoxen Tempodribbler die Geister. Und weit mehr als das. Bereits bei Flamengo, wo Real ihn sich noch ein weiteres Jahr entwickeln ließ, wurde Vinicius zum Ziel unsäglicher auch rassistischer Anfeindungen, wie sie in Spanien zuletzt neue Höhepunkte, also Tiefpunkte erreichten. In vielen Stadien wird der 22-Jährige gerade immer mehr zum Feindbild.

Schon in seiner ersten Saison in Madrid beeindruckte Vinicius Barcelonas Abwehrchef Gerard Piqué. imago images/ZUMA Wire

Was stört die Leute an Vinicius? Er spielt doch eigentlich nur dieses inspirierende brasilianische Spiel, mit dem sich auch Vorbild Neymar bei Weitem nicht nur Freunde gemacht hat. Oder wie dessen Vorgänger Ronaldinho, der einmal sagte: "Der Gegner weiß nicht, was passiert. Und ich auch nicht."

Das ist Vinicius. Ein Spieler, der eigentlich Spaß machen sollte. Ein Spieler, der seit einem gewaltigen Leistungssprung inzwischen zu den besten Angreifern Europas zählt. Kein Spieler in den Top-Ligen kommt in dieser Saison auf mehr erfolgreiche Dribblings (62), treibt den Ball öfter progressiv (130-mal) - und das sogar bis in den Strafraum (72-mal).

"Manche Brasilianer haben ein Problem damit, wenn ihresgleichen erfolgreich ist", schätzte Vinicius die Feindseligkeit bei Flamengo selbst ein. Der WM-Fahrer von 2022 hoffte "einfach nur, dass mich eines Tages jeder Brasilianer anfeuern wird".

Kein Spieler in den Top-Ligen wird so oft gefoult

"Meine Enkel lieben ihn, sie alle wollen sein Trikot - und kein anderes", betonte Trainer Carlo Ancelotti, der seinen Schützling aktuell beinahe wöchentlich in Schutz nehmen muss: "Jeder übt Druck auf ihn aus. Gegenspieler, gegnerische Fans, manchmal die Schiedsrichter." Auf Mallorca kam Anfang Februar alles zusammen.

Die Eskalation auf dem Rasen - kein Spieler in den Top-Ligen wird öfter gefoult (bisher 82-mal) - heizte zuletzt aber auch der leicht reizbare Vinicius eher noch an. Mehr denn je könnte er nun diesen Fokus gebrauchen, mit dem er einst begonnen hatte, seine Familie zu versorgen. Kühlen Kopf bewahren, Fußball spielen. Wie es ihm gerade in den Sinn kommt, im Sinne Ronaldinhos. Das kann er am besten. Gegen den Rassismus muss La Liga weitere Schritte ergreifen.

Die Gegenwart ist irgendwie unbehaglich für einen jungen Mann zwischen den Extremen, der große Begeisterung und große Ablehnung hervorruft, dem weiterhin manchmal einfachste Fehler passieren und das Siegtor im Finale der Champions League, der an guten Tagen nicht zu stoppen ist und der sich an schlechten durch Provokationen teilweise selber aus dem Spiel nimmt.

Welchem Vinicius Junior am Dienstagabend (21 Uhr, LIVE! bei kicker) der FC Liverpool gegenübersteht, wenn es im Achtelfinale der Königsklasse zur Neuauflage des zurückliegenden Endspiels kommt? Das weiß er wahrscheinlich selbst noch nicht.