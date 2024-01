Im "Schwimmbad" an der Hafenstraße: Essen mit Doppelschlag zum Sieg

3. Liga - Highlights by MagentaSport 25.01.2024

5:44Dauerregen und ein sehr tiefer Platz erwartete Essen im Heimspiel gegen Viktoria Köln. Besonders der Start in den zweiten Abschnitt gelang der Heimelf, am Sieg konnte dann auch ein großer Patzer in der Hintermannschaft nichts mehr ändern.