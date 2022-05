Im Schatten von Alcaraz: Auch Rune sorgt in Paris für Furore

Der 19-jährige Däne Holger Rune hat bei den French Open noch keinen Satz abgegeben und steht nach seinem Erfolg gegen Hugo Gaston im Achtelfinale.

Auch beim 6:3, 6:3, 6:3 gegen Lokalmatador Gaston auf dem großen Court Philippe Chatrier am Samstagabend blieb Rune völlig ungerührt und zog sein Spiel durch. "Ich bin sehr glücklich über mein Niveau heute", sagte er anschließend. Jetzt trifft Rune - der erste Däne in der zweiten Woche von Roland Garros seit Kurt Nielsen und Torben Ulrich 1959 - am Montag auf den Vorjahresfinalisten Stefanos Tsitsipas.

Rune, der in diesem Jahr das Turnier in München gewann und auf dem Weg zum Triumph Alexander Zverev klar schlug, wird sich auch in die Partie gegen den favorisierten Griechen mit viel Selbstvertrauen stürzen. "Ich glaube an mein Spiel", sagte er der New York Times, bleibt aber auch Realist: "Ich glaube, dass ich jeden schlagen kann. Aber ich glaube auch, dass ich gegen jeden verlieren kann", lautet das Motto des jungen Dänen vor dem Duell mit dem an fünf gesetzten Tsitsipas.

Wenn ihm die Überraschung gegen den Griechen gelingt, könnte Rune neben Alcaraz zu einem der Gesichter der Tour werden. Beide kennen sich seit Jahren bereits bestens von Nachwuchsturnieren.