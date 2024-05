Im Saisonfinish überzeugt: LASK verlängert mit Taoui

Der Franzose Adil Taoui zeigte beim LASK im Saisonfinish mit starken Leistungen auf. Zur Belohnung wurde sein Vertrag um zwei weitere Jahre verlängert.

Der LASK hat den 2025 auslaufenden Vertrag von Adil Taoui um zwei weitere Jahre verlängert, das gaben die Linzer am Dienstag bekannt. Der 22-Jährige Franzose steht seit Anfang 2023 im Kader des österreichischen Bundesligisten, fiel aber kurz danach mit einem Kreuzbandriss aus.

Erst am 21. Spieltag feierte der offensive Mittelfeldspieler sein Comeback und zeigte im Saisonfinish seine Qualitäten. "Wir sind sehr froh, dass wir den Vertrag mit Adil vorzeitig verlängern konnten. Wir wissen um seine enormen Qualitäten, die er auch bei seinen Einsätzen in den vergangenen Wochen eindrucksvoll unter Beweis gestellt hat. Mit seiner Dynamik und seinen Stärken im Dribbling und im Eins gegen Eins ist er für unser Spiel enorm wertvoll. Darüber hinaus passt er auch charakterlich sehr gut in die Mannschaft“, freut sich Geschäftsführer Sport Radovan Vujanovic über die Verlängerung.

In seinen letzte vier Einsätzen (das letzte Saisonspiel gegen Salzburg verpasste er verletzungsbedingt) stand Taoui stets in der Startformation und konnte ein Tor und zwei Vorlagen beisteuern. "Ich bin sehr glücklich, langfristig beim LASK bleiben zu können. Der Verein hat mir stets großes Vertrauen entgegengebracht. Ich freue mich sehr, dass ich zuletzt mehrfach die Möglichkeit erhalten habe, mich zu beweisen und meine ersten Einsätze von Beginn an absolvieren konnte. Ich möchte mit dem LASK in den nächsten Jahren noch sehr viel erreichen und meinen Teil dazu beitragen, dass wir weiterhin erfolgreich sind", blickt der Offensivspieler gespannt in die Zukunft.