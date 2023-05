Im Retro-Look: Sonderspielball für ersten und zweiten Spieltag

Sportartikelhersteller "Derbystar" hat am Mittwoch den offiziellen Spielball für die Bundesliga- sowie die Zweitliga-Saison 2023/24 veröffentlicht. An den ersten beiden Spieltagen wird es einen Sonderspielball geben.

Nach der Saison 2022/23 ist vor der Spielzeit 2023/24: Getreu diesem Motto hat der Sportartikelhersteller "Derbystar" am Mittwoch den offiziellen Spielball für die kommende Bundesliga- und Zweitliga-Saison veröffentlicht. Anlässlich des 60-jährigen Bundesliga-Jubiläums hat sich das niederrheinische Unternehmen bei der Gestaltung des neuen Designs nach eigener Aussage "von der Optik klassischer Fußbälle aus der Gründungszeit der Bundesliga inspirieren lassen und diese für den Spielball der kommenden Saison neu interpretiert".

Heißt konkret: "Wie damals werden die 20 Hexagone der bis heute verwendeten 32-teiligen Ballkonstruktion beim neuen Bundesliga Brillant APS weitestgehend in Weiß gehalten. Während jedoch in der Vergangenheit die 12 Fünfecke monoton schwarz waren, hat Derbystar diese beim neuen offiziellen Spielball mit dynamischen Designelementen und auffälligen Farben aufgewertet, um einen innovativen Look zu kreieren."

In enger Abstimmung mit der DFL kommt anlässlich des 60-jährigen Jubiläums der Bundesliga zudem ein Sonderspielball in allen Partien des ersten und zweiten Spieltags zum Einsatz: Bei diesem wurden die auffälligen Farben durch Schwarz und diverse Grauabstufungen ersetzt, um "den Retro-Look des klassischen Fußballs vollends aufzugreifen".

Mehr als 23.000 0,5L-PET-Flaschen wiederverwertet

"Wir freuen uns, mit den fortschrittlichen Spielbällen im besonderen Design zum 60-jährigen Bundesliga-Jubiläum in die Saison 2023/24 zu gehen", wird Ansgar Schwenken, DFL-Präsidiumsmitglied und Direktor Spielbetrieb & Fans, zitiert. Eine Innovation verbirgt sich im Material des neuen Balls, der erstmals mit teilweise recyceltem Material produziert wird. Gemessen am Gewicht werden insgesamt rund zehn Prozent des gesamten Spielgeräts aus recyceltem Polyester hergestellt.

"Die optimierte Nutzung von Ressourcen ist eines der wichtigsten Kriterien unserer Produktentwicklung", erklärt Peter Knap, CEO von "Derbystar": "Wir sind stolz darüber, mit unserem neuen Bundesliga Brillant APS einen Fußball aus teilweise recyceltem Material präsentieren zu können, der gleichzeitig unseren hohen Qualitätsansprüchen gerecht wird. Auf Grundlage der Anzahl der Bälle, welche die Klubs der Bundesliga und 2. Bundesliga für die neue Saison von uns erhalten, wird durch diese Innovation in den Fußbällen für den Spiel- und Trainingsbetrieb der 36 Profimannschaften das Material von mehr als 23.000 0,5L-PET-Flaschen wiederverwertet."

Vervollständigt wird die Auswahl der neuen Bälle durch eine "neonorangene High-Visible-Variante", welche ausschließlich bei schlechten Sichtverhältnissen zum Einsatz kommt.