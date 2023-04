Im Rampenlicht seit Kindesalter

Wunderkind, Star-Berater, Wechsel vom FC Barcelona zu PSG. Xavi Simons (20) hat in seiner Karriere schon so einiges erlebt - und ist noch lange nicht fertig.

Bereits einige Jahre vor seinem Profidebüt war Xavier Quentin Shay Simons, besser bekannt als Xavi Simons, ein gefragter Name im Fußball-Business. Im Alter von 13 Jahren unterzeichnete der gebürtige Amsterdamer seinen ersten Werbevertrag bei Sportartikelhersteller Nike, im Jahr darauf knackte er bei Instagram die Eine-Million-Follower-Marke. Früh lastete große Aufmerksamkeit auf den Schultern des jungen Kickers, der auf dem Feld aufgrund seiner lockigen Haarpracht kaum zu übersehen war.

Die Hoffnung auf Barcelonas nächsten Superstar

Dribbelstark, dynamisch, torgefährlich, dazu die perfekte Außendarstellung in den sozialen Medien - schnell avancierte Simons zum Aushängeschild der Jugendabteilung des FC Barcelona, der sich der Niederländer im Jahr 2010 angeschlossen hatte.

Was Lionel Messi, Andres Iniesta oder Xavi, nach dem seine Eltern Simons bei der Geburt übrigens benannt hatten, bei den Profis waren, war der Niederländer im Nachwuchs der Katalanen. Während seine Mitspieler nach den Spielen in die Kabine verschwanden, unterschrieb er fleißig Autogramme und war der gefragte, wenn auch immer noch junge Mann - für Selfies mit den Fans.

Wenig verwunderlich also, dass sich viele Anhänger der Blaugrana bereits ausmalten, den langjährigen Kapitän von Barças Juniorenteams in absehbarer Zukunft im Camp Nou auflaufen zu sehen.

Mit Raiola an der Seite nach Paris

Doch der nächste Schritt in der Karriere des seit wenigen Tagen 20-Jährigen erfolgte nicht bei seinem Ausbildungsverein - und passte dennoch perfekt in die früh schillernde Karriere des Youngsters.

Vertreten vom mittlerweile verstorbenen Spielerberater Mino Raiola, zu dessen Klienten unter anderem Zlatan Ibrahimovic oder Erling Haaland gezählt hatten, zog es Simons im Juli 2019 nach neun Jahren in Barcelona zu Paris Saint-Germain. Raiola selbst soll großen Anteil an diesem Wechsel gehabt haben, nachdem die Katalanen die von ihm geforderte Sonderstellung seines Schützlings in der Jugendakademie des Vereins nicht hatten versichern können.

Zurück in die Heimat und ab zur WM

Der Durchbruch im Profifußball gelang Simons in der französischen Hauptstadt jedoch nicht. Nach seinem Debüt im Februar 2021 in Caen (1:0) unter Mauricio Pochettino, neun weiteren zumeist Kurzeinsätzen in der Saison 2021/22 und mit Ende seines auslaufenden Vertrags in Paris entschied sich der Niederländer für eine Rückkehr in sein Heimatland.

Und dieser Wechsel machte sich bezahlt. Unter Coach Ruud van Nistelrooy gehörte Simons direkt zum Stammpersonal der PSV Eindhoven, stand in der aktuellen Spielzeit in jeder Ligapartie in der Startelf. Mit seinen bis dato 15 Treffern in der Eredivisie zahlte er das Vertrauen seines Trainers prompt zurück, ist der treffsicherste PSV-Spieler und führt zusammen mit Heerenveens Sidney van Hooijdonk die Torjägerliste an. Dazu kommen neun Vorlagen, macht 24 Scorerpunkte bei 30 Einsätzen.

Eine Woche vor dem Duell mit Ajax Amsterdam im Pokalfinale (Sonntag, 18 Uhr, LIVE! bei kicker) schoss sich der Knipser in der Liga schonmal warm und erzielte beim 3:0 gegen die Amsterdamer den vorentscheidenden zweiten Treffer.

Wenn man mir letzten Sommer gesagt hätte, dass ich zur WM fahre, hätte ich es nicht geglaubt. Xavi Simons über sein Länderspieldebüt

Bis zum 11. November hatte der damals noch 19-Jährige wettbewerbsübergreifend zehn Tore und vier Assists bei seinem neuen Klub gesammelt. Damit beeindruckte Simons nicht nur die Verantwortlichen der PSV, sondern auch Louis van Gaal, der zu dieser Zeit Nationaltrainer der Niederlande war.

Der erfahrene Bondscoach traute dem Youngster den nächsten Schritt zu, und berief ihn erstmals in die A-Nationalmannschaft. "Wenn man mir letzten Sommer gesagt hätte, dass ich zur Weltmeisterschaft fahre, hätte ich es nicht geglaubt", blickte Simons im Gespräch mit dem "Helden Magazine" auf seine Nominierung zurück.

"Wer weiß, vielleicht bekommst du deine Chance auf dem Spielfeld": Das waren laut dem Angreifer die Worte, die van Gaal vor der ersten Trainingseinheit an den Neu-Nationalspieler gerichtet hatte. Und tatsächlich, mit seiner Einwechslung im Achtelfinale gegen die USA (3:1) erfüllte sich für den jungen Offensivmann auf der größtmöglichen Bühne der Traum vom Länderspieldebüt.

Auf den rund zwölfminütigen Joker-Einsatz folgten in Katar zwar keine weiteren Minuten, jedoch zählt Simons mittlerweile beim neuen Bondscoach Ronald Koeman zum Stammpersonal von Oranje. So stand der 20-Jährige in der jüngsten Länderspielperiode sowohl beim 0:4 in Frankreich als auch beim 3:0 gegen Gibraltar in der Startelf.

PSG hat Rückkauf-Option

Simons' fortwährender Höhenflug ist selbstverständlich auch seinem Ex-Klub PSG nicht entgangen. Übereinstimmenden Medienberichten zufolge haben sich die Pariser beim Transfer eine Rückkauf-Klausel gesichert, dank der sich der amtierende französische Meister für eine Ablösesumme von rund zwölf Millionen Euro im Sommer erneut die Dienste des Offensivspielers sichern könnte.

Ob dieser einem möglichen Rückwechsel nach Paris zustimmen würde, bliebe aufgrund seiner aktuellen Rolle in Eindhoven abzuwarten.

Es wäre jedoch unbestreitbar ein weiteres spezielles Ereignis in der noch jungen, aber schillernden Karriere des Xavi Simons.