"Im Probetraining überzeugt": Rot-Weiß Erfurt legt offensiv mit Ervin Catic nach

Der FC Rot-Weiß Erfurt hat sich wenige Tage vor Saisonstart noch einmal in der Offensive verstärkt. Ervin Catic hat das Trainerteam im Probetraining überzeugt. Der 24-jährige Offensivmann war zuletzt beim Großkreutz-Klub TuS Bövinghausen in der Westfalenliga am Ball.

"Ervin konnte uns im Probetraining von sich überzeugen. Wir freuen uns, dass der Transfer geklappt hat und sind überzeugt davon, dass er uns weiterhelfen wird", sagt Trainer Goran Miscevic.

Catic, der in seiner Heimat Bosnien-Herzegowina in der zweiten Liga gespielt hat, freut sich sehr auf seine Zeit in Erfurt. "Ich habe schon sehr viel Gutes über die Fans des FC Rot-Weiß Erfurt gehört und freue mich auf das kommende Heimspiel gegen den FC Grimma. Ich hoffe, wir können gemeinsam mit den Zuschauern im Steigerwaldstadion den ersten Saisonsieg feiern", so der Neuzugang.