Im Probetraining überzeugt: FCS verpflichtet Krätschmer

Nach einer überzeugenden Leistung im Probetraining, hat sich der 1. FC Saarbrücken nun auf eine vertragliche Zusammenarbeit mit Pius Krätschmer geeinigt. Der 24-Jährige wechselt vom 1. FC Nürnberg ins Saarland.

In Ulm geboren, spielte Pius Krätschmer zuletzt in Mittelfranken beim 1. FC Nürnberg. Zuvor stand er in 76 Partien in der Regionalliga Bayern für den 1. FC Schweinfurt und den TSV 1860 Rosenheim auf dem Feld. Beim Club reichte es für Krätschmer auch verletzungsbedingt nur zu drei Zweitliga-Spielen.

"Pius ist ein extrem ehrgeiziger Spieler"

Nun also schnürt der 24-Jährige seine Fußballschuhe für den 1. FC Saarbrücken. Vor der Vertragsunterzeichnung war Krätschmer bereits für ein Probetraining im Saarland und konnte auf Anhieb überzeugen. "Pius ist ein extrem ehrgeiziger Spieler, der bereits Zweitligaluft beim 1. FC Nürnberg geschnuppert hat und sich jetzt bei uns im Saarland für höhere Aufgaben empfehlen will. Damit passt er voll in unser Anforderungsprofil und ich bin sicher, dass er beim FCS den nächsten Entwicklungsschritt machen wird", wird FCS-Sportdirektor Jürgen Luginger in der Meldung zitiert.

In Saarbrücken unterschrieb der 1,87 Meter große Spieler einen Kontrakt über zwei Jahre und erhält die Rückennummer vier. Auch er kommentierte auf der Vereins-Website seinen Wechsel: "Saarbrücken ist ein toller Traditionsverein mit enormem Zuschauerpotenzial, wie das erste Spiel gegen Osnabrück gezeigt hat. Ich werde versuchen, mich hier weiterzuentwickeln und der Mannschaft zu helfen, die Erwartung der Fans erfüllen."

Der FCS gewann sein Auftaktspiel beim TSV Havelse mit 1:0, am zweiten Spieltag unterlagen die Saarländer einer über lange Zeit dezimierten Mannschaft des VfL Osnabrück mit 1:2. Am kommenden Samstag (14 Uhr, LIVE! bei kicker) gastiert der MSV Duisburg im Ludwigsparkstadion.