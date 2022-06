Im Probetraining überzeugt: Carl Zeiss Jena holt Itoi

Carl Zeiss Jena hat einen Neuzugang zu vermelden: Takero Itoi erhält einen Vertrag bis 2023 mit Option auf ein weiteres Jahr. Nach dem Abstieg mit dem FC Gießen wird der Stürmer also weiterhin in der Regionalliga spielen.

Ab der kommenden Saison für Jena am Ball: Takero Itoi. imago images/Kessler-Sportfotografie

Nach dem Abgang von Fabian Eisele muss Jena die entstandene Lücke im Sturmzentrum schließen. Dabei soll der frisch verpflichtete Takero Itoi helfen. In der Pressemitteilung beschreibt FCC-Trainer Andreas Patz den Neuen als Spieler "mit Potenzial, der uns neben seiner Schnelligkeit auch mit seiner Art überzeugen konnte".

Der Stürmer hatte sich erst im vergangenen Sommer Gießen angeschlossen. In der zurückliegenden Saison kam er in der Regionalliga Südwest auf 19 Einsätze und erzielte dabei zwei Tore. Zuvor spielte der Japaner zwei Jahre lang für Rot-Weiß Walldorf in der Oberliga Hessen.

"Takero hat uns im Probetraining überzeugt und uns von Beginn an auch das Gefühl gegeben, unbedingt hier spielen zu wollen", so Sportdirektor Tobias Werner, der ein Lob hinterherschickt: "Mit ihm bekommen wir Mentalität."