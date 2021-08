Im Probetraining überzeugt: Benschop unterschreibt bei Sandhausen

Der SV Sandhausen meldet Vollzug: Der Bundesliga-erfahrene Charlison Benschop hat einen Vertrag beim Zweitligisten unterschrieben. Zuvor absolvierte der 31-Jährige ein Probetraining.

Wenige Tage vor Ende des Transferfensters hat sich der SV Sandhausen nochmal verstärkt. Charlison Benschop, der zuletzt beim zyprischen Erstligisten Apollon Limassol unter Vertrag stand, wechselt ablösefrei zum Zweitligisten. Das gab der Verein am Freitag bekannt. Wie lange der Vertrag läuft, wurde nicht genannt.

"Ich freue mich sehr, hier zu sein, die Jungs haben mich von Tag eins an klasse aufgenommen. Die drei Monate ohne Verein waren nicht einfach, umso mehr hat es sich super angefühlt, wieder im Mannschaftstraining zu sein", wird der 31-Jährige, der in den vergangenen beiden Wochen bereits ein Probetraining am Hardtwald absolvierte, zitiert.

Erfahrener Stürmer

"Wir haben sportlich wie menschlich einen sehr guten Eindruck von Charlie. Wir sind froh, dass wir mit ihm noch einmal körperliche Wucht dazu gewonnen haben", freut sich auch SVS-Trainer Gerhard Kleppinger über seinen insgesamt 14. Neuzugang für die neue Saison.

Benschop, der für die Nationalmannschaft von Curacao spielt, bringt außerdem reichlich Erfahrung mit nach Sandhausen. 16-mal lief der Stürmer für Hannover 96 in der Bundesliga auf und erzielte zwei Treffer, zweimal spielte er für 96 in der 2. Bundesliga. Für den FC Ingolstadt und Fortuna Düsseldorf kam er im Unterhaus auf 67 Einsätze, dabei gelangen ihm 26 Tore. Gegen seinen Ex-Klub Ingolstadt könnte Benschop am Freitagabend (18.30 Uhr, LIVE! bei kicker) direkt eine Option sein.