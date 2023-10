Im Penaltyschießen: Straubing gewinnt Spitzenspiel in Berlin

Der 10. DEL-Spieltag fuhr an diesem Freitag mit dem Kracher zwischen Tabellenführer Berlin und dem ärgsten Verfolger Straubing auf - Hochspannung bis in den Shootout inklusive. Am Ende strahlten die Gäste. Überraschungsteam Schwenningen erwartete derweil Schlusslicht Düsseldorf und schenkte den Rheinländern gleich fünf Treffer ein.

Haben sich näher an die von den Eisbären Berlin bekleidete DEL-Spitze geschoben: die Straubing Tigers. IMAGO/Contrast