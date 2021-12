Im Penaltyschießen: Mannheim stoppt den Abwärtstrend

Die Adler aus Mannheim durften am 31. Spieltag der DEL mal wieder jubeln - im Penaltyschießen gab es ein knappes 4:3 in Köln. Die DEG siegte mit dem selben Ergebnis in München.

Mannheimer Jubel im Spitzenspiel in Köln: Die Adler setzten sich gegen die Haie im Penaltyschießen durch. imago images/Revierfoto