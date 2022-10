Im Penalty-Schießen: Unermüdliche Münchner gewinnen in Straubing

Eishockey - Highlights by MagentaSport 21.10.2022

5:17Dreimal lag Red Bull München in Straubing hinten, dreimal schlug der EHC zurück. Am Ende musste das Penalty-Schießen über den Spielausgang entscheiden - und Verteidiger Szuber entschied den Shootout zugunsten seines Teams, das weiter an der Tabellenspitze steht.