"Im öffentlichen Interesse": Australien entzieht Djokovic das Visum erneut

Novak Djokovic ist von den australischen Behörden erneut das Visum entzogen worden. Das gab Einwanderungsminister Alex Hawke am Freitag bekannt.

Seine Turnierteilnahme in Melbourne hängt mehr denn je am seidenen Faden: Novak Djokovic. imago images/NurPhoto

Hawke nutzte sein persönliches Recht und hat das Visum für den ungeimpften Novak Djokovic erneut für ungültig erklärt. Dies sei gut begründet und "im öffentlichen Interesse", teilte der Minister am Freitag mit. Ob Djokovic gegen die Entscheidung vom Freitag Rechtsmittel einlegen wird und womöglich trotzdem an den Australian Open teilnehmen kann, war zunächst unklar.

Sollte der Serbe keinen erfolgreichen Einspruch einlegen, muss er das Land verlassen und kann seinen Titel bei dem am Montag beginnenden Grand-Slam-Auftakt nicht verteidigen. Zudem droht Djokovic auch ein dreijähriges Einreiseverbot nach Australien.

Am Montag hatte der Weltranglistenerste nach einem Teilerfolg vor Gericht sein Visum zurückbekommen und konnte die Unterbringung für Ausreisepflichtige verlassen, in der er sich nach Ankunft am vergangenen Mittwoch wegen Nichterfüllung der Pandemie-Einreisebestimmungen zunächst hatte aufhalten müssen. Seitdem prüfte die Regierung Australiens weitere Schritte.

Djokovic hat die Australian Open bereits neun Mal gewonnen und ist Titelverteidiger. Der Rekordsieger des Turniers könnte mit einem weiteren Triumph in diesem Jahr auch zum alleinigen Rekordhalter mit 21 Grand-Slam-Titeln werden. Laut Auslosung würde er in Runde eins auf seinen Landsmann Miomir Kecmanovic treffen.