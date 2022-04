"Im Namen des Königs": Windhorst, Hertha und viele Fragen

Hertha-Investor Lars Windhorst (45) soll nach einem Bericht des Magazins "Business Insider" seine Beteiligung an Hertha BSC verpfändet haben. Windhorst dementiert das vehement. Ende März hat er dem Klub nach kicker-Informationen auch schriftlich versichert, dass keine Anteile verpfändet seien.

Hertha BSC steht auf Platz 17 und vor dem weichenstellenden Stadtderby gegen den 1. FC Union. Der Ausgang des Spiels im ausverkauften Olympiastadion am Samstagabend (18.30 Uhr, LIVE! bei kicker) dürfte Ton und Trend für die finalen Saisonwochen setzen.

Mit aller Macht will der Klub aus dem Berliner Westend seinen siebten Bundesliga-Abstieg nach 1965, 1980, 1983, 1991, 2010 und 2012 verhindern. Auch in dieser Woche allerdings umtosen den Traditionsverein Nebengeräusche. Nach einem Report des Wirtschaftsmagazins "Business Insider" soll Investor Lars Windhorst, der seit Mitte 2019 insgesamt 374 Millionen Euro in den Klub investiert und dafür 64,7 Prozent der Anteile an der Hertha BSC KGaA (Kommanditgesellschaft auf Aktien) erworben hat, seine Anteile verpfändet haben.

Die Anteile hält Peil Investment B.V., eine Tochter der Unternehmensgruppe Tennor Holding B.V., deren Chairman Windhorst ist. Laut "Business Insider" soll ein Notar angewiesen worden sein, eine Zwangsversteigerung der Anteile durchzuführen. Es bleiben viele Fragen. Der kicker gibt Antworten.

Was ist passiert?

Ende März meldete sich ein Amsterdamer Notar bei einer Kanzlei, die Hertha BSC juristisch vertritt. Er kündigte auf der Grundlage eines Urteils der Amsterdamer Rechtbank vom 1. April 2021 per Mail die Zwangsversteigerung der Peil Investment B.V. - und damit auch der Hertha-Anteile - an. Der Jurist wollte wissen, ob ebenjene Kanzlei Hertha noch vertrete, und den Wert der Hertha-Anteile beziffert haben.

Nach Angaben von "Business Insider", die sich mit kicker-Informationen decken, bat der Notar in einem weiteren Schreiben darum, die Nachfrage nach dem Wert der Hertha-Anteile "nicht zu beachten". Den Vorgang an sich erklärte er nicht für erledigt. Nach der Mail aus Amsterdam bat Hertha - wie bereits im Herbst 2021 - Windhorst um Aufklärung. Der "Spiegel" berichtete am Mittwochabend, dass Windhorst Ende März gegenüber Hertha schriftlich bestätigt haben soll, dass die Anteile nie verpfändet gewesen seien und dies auch nicht geschehen werde. Nach kicker-Informationen bezog sich Windhorsts Bestätigung nur auf den Ist-Zustand.

Was ist der Hintergrund?

Windhorst brauchte im Sommer 2020 offenkundig frisches Geld. Die S4 Limited, eine Firma mit Sitz in Douglas, der Hauptstadt der in der irischen See gelegenen Isle of Man, gewährte ihm damals ein kurzfristiges Darlehen in Höhe von 25 Millionen Euro. Die Vereinbarung sah vor, dass Tennor Darlehenssumme und die fixierten zwei Millionen Euro Zinsen innerhalb von 30 Tagen nach der Zahlung zurückzahlen müsse. Artikel 4.2 der Vereinbarung besagte, dass Tennor Verzugszinsen in Höhe von 65.000 Euro pro Tag schuldet, an dem es in Verzug ist und/oder in Bezug auf die Rückzahlung eines im Rahmen des Darlehensvertrags fälligen Betrags ist.

Laut den niederländischen Gerichtsakten gewährte Tennor "als Sicherheit für die Zahlung und Rückzahlung des Darlehensbetrags (...) der S4 Limited ein Pfandrecht (...) an allen Anteilen am Kapital von Peil Investment". Tennor zahlte das Darlehen dem Vernehmen nach nicht pünktlich zurück und wurde von S4 Limited verklagt. In dem öffentlich einsehbaren Urteil der Rechtbank Amsterdam (Fallnummer C/13/698706 / KG ZA 21-199 AB/TF) vom 1. April 2021, in dem die Tennor Holding B.V., die Civitas Properties Investment B.V. und die Peil Investment B.V. als Beklagte geführt werden, ist nachzulesen, dass Tennor es versäumt habe, die Darlehenssumme und die Zinsen vor dem 21. August 2020 zurückzuzahlen.

Am 10. September 2020 zahlte Tennor demnach einen Betrag von 10 Millionen Euro an S4 Limited. Am 21. Oktober 2020 verurteilte der vorläufige Entlastungsrichter dieses Gerichts Tennor in mündlicher Verhandlung zur Zahlung des Restbetrags der Darlehenssumme, der Zinsen und der Verzugszinsen. Das mündliche Urteil wurde Tennor am 22. Oktober 2020 zugestellt, und die Anteile von Tennor an Civitas Properties Investment und Peil Investment wurden im Wege der Vollstreckung beschlagnahmt. Mit Urteil vom 18. Februar 2021 wurde Windhorst vom vorläufigen Entlastungsrichter dieses Gerichts angewiesen, den Rest der Darlehenssumme und der Zinsen und die Verzugszinsen zu zahlen. Zum Zeitpunkt der Vorladung, dem 17. März 2021, war Tennor seinen Zahlungsverpflichtungen laut Gericht noch nicht nachgekommen.

Insgesamt seien bis dahin 13 Millionen gezahlt worden, die offene Forderung belief sich zu diesem Zeitpunkt laut Gericht auf 27,52 Millionen Euro. Am 1. April 2021 entschied die Rechtbank Amsterdam "im Namen des Königs", dass ein Notar eine Zwangsversteigerung organisieren und durchführen müsse, bei der "Peil Investment verkauft und an den Meistbietenden übergeben werden" solle. Dass sich der Notar erst jetzt, etwa ein Jahr nach dem Urteil, bei Hertha meldete, erklärte er damit, dass die beiden Streitparteien nach dem Richterspruch zunächst wieder verhandelt hätten. Zudem sei die Organisation der Versteigerung aufwendig.

Was sagt der Investor?

Windhorst selbst verkündete am Mittwochabend via Twitter ein "klares Dementi" und erklärte: "Die Hertha-Anteile der Peil Investment sind weder verpfändet noch werden sie zwangsversteigert! Unser Statement bringt Business Insider leider erst hinter der Paywall, wo es kaum einer sieht. Nicht sehr fair!"

Zuvor hatte bereits Windhorst-Sprecher Andreas Fritzenkötter dem kicker mitgeteilt: "Die Anteile Peil Investment sind weder verpfändet noch droht eine Zwangsversteigerung. Der von Business Insider beschriebene Vorgang entspricht nicht den aktuellen Tatsachen, sondern ist längst erledigt. Die behauptete Bestätigung des Notars, Vorbereitungen zur Zwangsversteigerung eingeleitet zu haben, gibt es nicht. Von der Kanzlei Noerr (europaweit agierende Wirtschaftskanzlei mit Sitz in München, d. Red.) wissen wir, dass der Notar sein Schreiben in dieser Angelegenheit als Irrtum und Fehler umgehend zurückgezogen hat." Nach Darstellung von Tennor soll es mit dem Darlehensgeber, der S4 Limited, bereits vor einiger Zeit zu einer außergerichtlichen Einigung gekommen sein.

Was sagt Hertha?

Offiziell nichts. Klar ist: Der Klub wurde von der Mail des Notars aus Amsterdam überrascht. Klar ist auch: Hertha kannte das ein Jahr alte Urteil der Rechtbank Amsterdam, das den Schluss nahelegt, Windhorst habe die Anteile an der Hertha KG zumindest zeitweise verpfändet. Windhorst soll dem Klub auf Nachfrage bereits im Herbst des Vorjahres versichert haben, dass keine Anteile verpfändet seien.

Vertraglich wäre eine Verpfändung der bei der Peil Investment B.V. gelagerten Hertha-Anteile nur mit Zustimmung des Vereins möglich. Die gab es zu keiner Zeit. Konsequenzen aus einem etwaigen Vertragsbruch drohen dem Investor aber wohl nicht. Hertha ist finanziell kein Schaden entstanden.

Was will der Investor?

Windhorst lässt trotz Herthas sportlicher Dauerkrise nicht erkennen, dass er vom 2019 mit hohen Erwartungen gestarteten Investment die Nase voll hat. Ein Absprung in Form einer Weiterveräußerung der KG-Anteile kommt für ihn nach eigenen Aussagen nicht in Betracht. Zuletzt hatte Fritzenkötter dem kicker gesagt: "Einen Rückzug schließt Lars Windhorst definitiv aus. Er würde sogar weiteres Geld in die Zukunft des Vereins investieren, wenn es eine vernünftige Lösung der Probleme geben sollte. Lars Windhorst glaubt weiter an das große Potential, das er in Hertha BSC sieht. Seine Zweifel beziehen sich nicht auf den gesamten Verein, sondern allein auf die Zukunftsfähigkeit und Führungskompetenz der Vereinsspitze."

Windhorst hofft weiter auf eine Neuausrichtung des Präsidiums, eine weitere Zusammenarbeit mit Präsident Werner Gegenbauer lehnt er ab. Bei der Mitgliederversammlung im Mai will Windhorst, seit Sommer 2019 Vereinsmitglied, zur Basis sprechen.

Was will Hertha?

Aktuell vor allem Ruhe. Sport-Geschäftsführer Fredi Bobic ist neben dem zehrenden Abstiegskampf seit Wochen als Brandlöscher auf der Führungsebene im Einsatz. Er hält den Kontakt zu Windhorst und zeigt sich zugleich loyal gegenüber Gegenbauer. Seine Botschaft an die beiden Alphatiere, deren Konflikt längst die persönliche Ebene erreicht hat: Im extrem ausgeleuchteten Sport-Business ist eine andere Kommunikation als in der Wirtschaft vonnöten.

Für die KG-Anteile des Investors besitzt Hertha nach kicker-Infomationen ein Vorkaufsrecht. Anders als der 2014 abgeschlossene Deal mit dem US-Private-Equity-Unternehmen KKR, der bis 2021 fixiert war und Ende 2018 von Hertha vorzeitig ausgelöst wurde, ist die Liaison mit Windhorst zeitlich nicht begrenzt. Ein Szenario, die Anteile von Windhorst möglicherweise zurückzukaufen, wird im Klub aktuell nicht ernsthaft durchgespielt.