"Im letzten Drittel präsenter": Läuft es nun für Eilers und den HFC?

Mit einer deftigen Pleite in Meppen hatte sich Halle in die kurze Winterpause verabschiedet, mit einem neuen Trainer und einem Schlüsselspiel geht es am kommenden Samstag weiter. Und mit einer neuen Herangehensweise, wie Justin Eilers unterstreicht.

Im Vorwärtsgang: Justin Eilers. imago images/Christian Schroedter