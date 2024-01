Im Konzert der Großen: So wird Österreich heute deutscher Hauptrundengegner

In der deutschen Gruppe A sind die beiden Tickets für die nächste Turnierphase bereits vergeben. Anders sieht das bei den Teams aus, auf die die DHB-Auswahl ab Donnerstag in Köln trifft. In den Gruppen B und C werden die Rechenschieber ausgepackt.

Aus Berlin berichtet Maximilian Schmidt

Nach dem deutschen Spiel gegen Frankreich am Dienstagabend (20.30 Uhr) wird sich der Blick sofort auf die Gruppen B und C richten, weil sich aus deren jeweils ersten beiden Teams die Hauptrundengruppe in Köln zusammensetzt. Und vorab lohnt ein genauerer Blick auf die Konstellationen.

In Gruppe B, die in Mannheim ausgespielt wird, ist tatsächlich noch kein einziges Team für die Hauptrunde qualifiziert. Einzig Rumänien kann angesichts von 0:4 Punkten kein Wörtchen mehr mitreden um die Tickets für Köln. Allerdings können die Rumänen in ihrem dritten EM-Spiel gegen Tabellenführer Kroatien (3:1 Punkte, +10 Tordifferenz) noch aktiv in den Ticket-Wettstreit eingreifen.

Die Kroaten qualifizieren sich für die Hauptrunde, wenn sie wie erwartet ab 18 Uhr gegen Rumänien gewinnen - oder unentschieden spielen. Selbst im Falle einer Niederlage würde Kroatien nach Köln umziehen, wenn Österreich gegen Spanien verliert und die Kroaten ein besseres Torverhältnis im Vergleich mit dem deutschen Nachbarn aufweisen würden.

Österreich (3:1 Punkte, +7 Tordifferenz) mischt im Konzert der Großen munter mit, rang Kroatien am zweiten Spieltag völlig überraschend einen Punkt ab. Die ÖHB-Auswahl ist in Köln dabei, wenn sie ihr "Endspiel" gegen Spanien ab 20.30 Uhr gewinnt oder unentschieden spielt. Im Falle einer Niederlage bräuchten die Österreicher Schützenhilfe von Rumänien und ein besseres Torverhältnis im Vergleich mit Kroatien.

Den Spaniern (2:2 Punkte, +2 Tordifferenz) bleibt tatsächlich nur eine einzige Lösung: gewinnen.

Serbien muss gewinnen - und dann Ungarn die Daumen drücken

In Gruppe C, auf die sich die Fans in München freuen durften, ist mit den bislang makellosen Ungarn (4:0 Punkte, +3 Tordifferenz) bereits ein Team sicher in Köln dabei. Montenegros EM-Aus ist angesichts von 0:4 Zählern schon besiegelt.

Dahinter kämpfen Island (3:1 Punkte, +1 Tordifferenz) und Serbien (1:3 Punkte, -1 Tordifferenz) im Fernduell ums zweite Ticket für Köln. Zum EM-Auftakt hatten sich die beiden Nationen überraschend mit 27:27 voneinander getrennt.

Island qualifiziert sich sicher, wenn es ab 20.30 Uhr gegen Ungarn gewinnt oder den Magyaren zumindest einen Punkt abringt. Die Mannschaft um Spielmacher Aron Palmarsson zieht ebenfalls weiter, wenn sie mit einem Tor gegen Ungarn verliert und Serbien mit nur einem Treffer Unterschied gegen Montenegro gewinnt - vorausgesetzt Island (58 Treffer) hat auch mehr Tore als Serbien (54) geworfen.

Serbien reist nach Köln, wenn es gegen Montenegro ab 18 Uhr gewinnt, Island anschließend verliert und Serbien eine bessere Tordifferenz im Vergleich mit den Isländern vorweisen kann. Sollte der Fall eintreten, dass Island und Serbien die gleiche Punktzahl und Tordifferenz aufweisen, geht es darum, welches Team auf alle drei EM-Spiele gesehen mehr Treffer erzielt hat.