Im Kickers-Duell: Stuttgart will zuletzt auswärtsstarke Offenbacher erneut besiegen

Ein 1:0-Erfolg im Hinspiel ebnete für die Stuttgarter Kickers den Weg zu einer erfolgreichen Hinrunde. Nach dem diskutablen Remis zuletzt gegen Homburg soll diesmal "wieder ein Tor mehr geschossen werden". Den Offenbachern dagegen ist trotz Platz zehn "nicht Angst und Bange".

Für die Stuttgarter Kickers bildete das Hinspiel bei Kickers Offenbach den Auftakt in eine traumhafte Hinrunde in der Regionalliga Südwest, aus der der Aufsteiger als Herbstmeister erwachte. Dementsprechend gerne erinnert sich Niklas Kolbe an den 1:0-Auswärtssieg auf dem Bieberer Berg zurück. "Das war ein Kampf. Die Offenbacher waren uns einen Tick voraus, sie waren stärker, aber das 1:0 vor dem Gästeblock kurz vor Schluss war Emotionen pur. Das sind Momente, warum man Fußball spielt", sagt der Innenverteidiger. Er ergänzt: "Das genießt man und hat uns einen Schub für die Saison gegeben. Wir waren damals noch nicht so weit, wie jetzt. Wir haben uns weiterentwickelt und stellen jeden Gegner vor Probleme". Das klingt vor dem Rückspiel gegen Offenbach am Samstag (14 Uhr) fast wie eine Drohung.

Die gute Halbserie, inklusive Herbstmeisterschaft und einem starken Auftritt beim 2:2 gegen den FC 08 Homburg zuletzt gibt dem Aufsteiger weiter Auftrieb. "Wir können voller Stolz behaupten, dass wir die Liga bereichert haben. Sportlich, aber auch mit unseren Fans und unserem Auftreten als Verein", sagt SVK-Trainer Mustafa Ünal.

"Ein Tor mehr geschossen, trotzdem nur Remis"

Rund 6000 Zuschauer werden gegen den OFC erwartet, um die Mannschaft nach vorne zu peitschen und die vermeintlich geklauten Punkte aus dem Homburg-Spiel zurückzuholen. Beim zwischenzeitlichen 2:1 der Saarländer war der Ball wohl nicht hinter der Linie. "Fußball ist ganz einfach, man muss nur ein Tor mehr als der Gegner schießen. Das haben wir gemacht und trotzdem nur unentschieden gespielt. Das ist bitter für uns, schmälert jedoch unsere Leistung nicht und hindert uns auch nicht daran, den Blick nach vorne zu richten", sagt Ünal und hebt mit Blick auf den Rückrundenauftakt vor allem die individuelle Qualität der Hessen hervor.

Auch Kolbe warnt: "Offenbach war eine der besten Mannschaften in der Hinrunde. Die darf man nicht unterschätzen, nur weil sie nicht die Punkte haben, wie sie es sich errechnet haben. Wir müssen wie in jedem Spiel an die Grenze gehen, um Punkte zu holen. "Dabei kann nach abgesessener Gelbsperre auch wieder der Ex-Offenbacher Luigi Campagna mithelfen. Fehlen wird neben Marian Riedinger, Paul Polauke und Mathis Bruns wohl auch Marcel Schmidts (Oberschenkelprobleme).

Auswärtsstarker OFC mit "Herzblut"

Die Sprunghaftigkeit der Offenbacher Kickers bleibt Christian Neidhart ein Rätsel. "Das Auf und Ab geht weiter", hatte der Trainer nach dem 2:1-Erfolg beim TSV Steinbach Haiger gesagt. Es war der erste OFC-Sieg auf dem Haarwasen seit 2017 und eine "sehr gute Reaktion" (Neidhart) auf die Ereignisse der Vorwoche (1:3-Heimpleite gegen Mainz 05 II, Verbannung von vier Spielern zur U 21). Verletzungen und Erkrankungen hatten zur Folge, dass nur 18 Mann zur Verfügung standen. Das letzte Aufgebot machte seine Sache aber auch mit Blick auf die äußeren Bedingungen (Angreifer Marcos Alvarez: "Ein Scheißplatz“) sehr gut. Vor allem stimmten Einsatz und Leidenschaft. „Wenn wir immer mit so viel Herzblut spielen", sagte Neidhart, "ist mir nicht bange vor den nächsten Wochen. "Auch nicht vor der Partie bei den Stuttgarter Kickers.

Denn: Der Tabellenzehnte aus Offenbach verbuchte zuletzt drei Auswärtssiege in Folge und holte gegen die Teams, die im Klassement vor ihm stehen (14), mehr Punkte als gegen die hinter ihm platzierten Mannschaften (11). Neidhart machte aber auch klar, dass die in Steinbach gezeigte Einstellung der Maßstab sein muss: "Das ist genau das, was wir erwarten dürfen. Wenn wir das nicht zeigen, wird man es an den Ergebnissen sehen." So oder so wird der OFC versuchen, in der Winterpause personell nachzulegen. Dafür muss aber erst Platz im Kader geschaffen werden. Den degradierten Mike Feigenspan, Christian Derflinger und Julian Albrecht (Vertrag läuft jeweils aus) würde man bei einem Wechselwunsch keine Steine in den Weg legen.

Die weiteren Partien

Mit einer Freitagspartie startet die Regionalliga Südwest in den 18. Spieltag. Die Jungprofis des FSV Mainz 05 empfangen Hessen Kassel, das zuletzt einen kleinen Befreiungsschlag im Keller landen konnte.

Am Samstag steht dann das Gros des Spieltages auf der Programmliste. Abseits des Traditionsduells zwischen Offenbach und den Stuttgarter Kickers sind mit dem FC 08 Homburg (VfR Aalen), dem TSV Steinbach Haiger (TuS Koblenz) und dem SGV Freiberg (Eintracht Frankfurt II) noch diverse weitere Teams aus der Spitzengruppe im Einsatz. Zeitgleich empfängt der Bahlinger SC die TSG Balingen. Die Gäste reisen dabei ohne den langjährigen Chefcoach Martin Braun an, der unter der Woche freigestellt wurde. Betreut wird die Mannschaft vom Interimstrio Kurth, Foelsch und Fecker.

Am Sonntag wird der Spieltag mit einer Partie (Schott Mainz - FSV Frankfurt) vorerst abgerundet, ehe in der darauffolgenden Woche mit Hoffenheim II (FCA Walldorf) und der SG Barockstadt (VfB II) auch die übrigen zwei Begegnungen über die Bühne gehen.