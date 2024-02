Im Keller brennt noch Licht: Dietkirchen schöpft neue Hoffnung im Abstiegskampf

Neuer Trainer, neues Jahr - neues Glück? Mit dem überraschenden 3:1-Erfolg gegen den SC Hanau hat der TuS Dietkirchen nach der Winterpause einen Auftakt nach Maß erwischt.

Mehr Zur Hessenliga Startseite

Spieltag

Tabelle

Tabellenrechner

Robin Dankof, Jonathan Mink und Dennis Leukel sorgten mit ihren Treffern für einen Sieg, der mit Blick auf die bis dahin enttäuschende Bilanz der Limburger nicht unbedingt zu erwarten war: Zwar sind sie weiterhin Letzter, haben durch den Sieg aber zumindest wieder Anschluss an die Konkurrenten im Abstiegskampf.

Eine "sehr gute Leistung" hat Florian Dempewolf-Reichling bei seiner Rückkehr auf den Reckenforst ausgemacht. Nach der Trennung von Vorgänger Steffen Moritz im Winter entschied sich der Verein für den gebürtigen Dietkirchener, der schon von 2011 bis 2016 als Spielertrainer fungierte und in seiner ersten Amtszeit den Verbandsliga-Aufstieg feiern konnte.

Die Chemie stimmt

"Bei der Anfrage musste ich nicht lang nachdenken. Ich fühle mich hier sehr wohl", sagt der 40-Jährige. Nach Stationen bei Rot-Weiß Hadamar und Kreisoberligist TuS Waldernbach soll er nun den Abstieg verhindern. In kurzer Zeit habe der neue Coach einen engen, direkten Draht zur Mannschaft aufgebaut, berichtet Torhüter Raphael Laux. "Die Stimmung hat sich etwas gedreht. Ich bin aber weit davon entfernt zu sagen, dass unter Steffen Moritz alles schlecht war", betont der TuS-Kapitän.

Laux, der 2015 vom SV Wehen Wiesbaden kam, sieht in der langen Vorsaison - Dietkirchen gelang der Klassenerhalt erst über den Umweg der Relegation - einen der Gründe für die bescheidene Punktausbeute: "Wir haben die Zeche für das Vorjahr gezahlt. Leistungsträger waren auch daher nicht auf ihrem eigentlichen Level." Kaum kompensiert werden konnte zudem der Verlust von Torjäger Maximilian Zuckrigl (Karriereende). Im Vorjahr hatte dieser immerhin 22-mal getroffen. "Dass wir keinen gleichwertigen Ersatz für ihn bekommen, ist jedem klar. Wir müssen die Verantwortung auf mehrere Schultern verteilen", erklärt Dempewolf-Reichling, der in den verbleibenden 14 Spielen auf einen nahezu unveränderten Kader bauen kann: Dem Abgang Meris Ramcilovics (VfR 07 Limburg) steht mit Gianluca Cicatelli (Sportfreunde Eisbachtal) im Winter ein Neuzugang gegenüber.

Abstieg wäre "kein Beinbruch"

"Für uns ist die Hessenliga immer noch ein Abenteuer", sagt Vorstand Ulrich Schmitt. Zwar wäre der drohende Gang in die Verbandsliga "kein Beinbruch", gleichwohl wolle der Klub aus dem Limburger Stadtteil den Platz nicht kampflos herschenken - immerhin spielt Dietkirchen seit 2019 in Hessens höchster Klasse. "Wir tun alles dafür, dort zu bleiben", betont Schmitt, "von Florian Dempewolf-Reichling erhoffen wir uns einen Push für die Mannschaft".

Während der Wintervorbereitung hat der neue alte Trainer seine Elf mehrere Systeme einstudieren lassen. Auch um möglichst flexibel auf die kommenden Gegner reagieren zu können. Zudem stehe aktuell die Arbeit gegen den Ball im Vordergrund: "Es war wichtig, einen guten Start zu erwischen. Das gibt Selbstvertrauen. Wir dürfen uns aber auf keinen Fall darauf ausruhen", warnt der TuS-Coach. Während Dietkirchen am nächsten Spieltag beim Tabellenfünften Eddersheim Außenseiter ist, dürften die darauf folgenden Partien gegen den VfB Marburg und beim SC Waldgirmes Aufschluss über den weiteren Saisonverlauf geben. Aufgrund der noch unklaren Anzahl an Absteigern wolle man nur auf sich schauen, sagt Dempewolf-Reichling, der nach dem Auftaktsieg aber optimistisch auf die Mission Klassenerhalt blickt: "Ich bin davon überzeugt, es schaffen zu können - der Kader gibt das her."