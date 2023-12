Im Halbfinale der Nations League: DFB-Frauen treffen in Lyon auf Frankreich

Im Halbfinale der Nations League treffen die DFB-Frauen in Lyon auf Frankreich. Dort geht es neben dem Finaleinzug auch um das Olympia-Ticket.

Der Spielort des Nations-League-Halbfinales steht fest: Wie der französische Fußballverband FFF am Sonntag bekannt gab, wird die deutsche Nationalmannschaft im Groupama Stadium in Lyon auf die französische Auswahl treffen. In der rund 60.000 Zuschauerinnen und Zuschauer fassenden Heimspielstätte von Olympique Lyon geht es für die Deutschen dann sowohl um den Einzug in das Finale der Nations League als auch um das Olympia-Ticket.

Bei einem Sieg am 23. Februar (21 Uhr) wäre die deutsche Elf bereits sicher für die Olympischen Spiele qualifiziert, doch auch bei einer Niederlage besteht noch die Chance auf das Ticket für die Sommerspiele in Paris 2024.

Sollte Frankreich, das als Gastgeber bereits sicher für das Turnier qualifiziert ist, in das Finale am 28. Februar einziehen, erhält auch der Dritte der Nations League ein Ticket für die Olympischen Spiele. Dann müsste die Mannschaft von Trainer Horst Hrubesch im Spiel um Platz drei, das ebenfalls am 28. Februar stattfindet, gegen den Verlierer des zweiten Halbfinales zwischen Spanien und den Niederlanden um das Ticket kämpfen.

Aus diesem Grund hatte der 72-Jährige auch auf Frankreich als Halbfinal-Gegner gehofft. "Falls etwas schiefgeht, haben wir noch eine zweite Möglichkeit", hatte Hrubesch erklärt.