Im fünften Anlauf: Elversberg bejubelt historischen Sieg

Mit dem 1:0 in Osnabrück holte die SV Elversberg ihren ersten Zweitliga-Sieg. Trainer Horst Steffen freute sich, dass das Momentum nach zuletzt bitteren Ergebnissen zu Gunsten seiner Mannschaft ausfiel.

Nach 17 Jahren ohne saarländischen Zweitligisten ist seit dieser Saison die SV Elversberg dabei - und durfte nun auch ihren ersten Dreier bejubeln. In einem "Fifty-Fifty Spiel", wie Steffen auf der anschließenden Pressekonferenz sagte, schoss Wahid Faghir die Elversberger zu einem 1:0-Sieg bei Mit-Aufsteiger VfL Osnabrück. "Letztendlich hat die eine Aktion das Spiel entschieden. Es hätte in beide Richtungen gehen können. Ich bin froh, dass es diesmal in unsere Richtung ging. Wir hatten schon eine Menge guter Spiele, in denen wir besser waren, als es das Ergebnis am Ende aussagt", blickt Steffen zurück. "Diesmal waren wir mittel, aber haben gut gefightet."

Elversberg nach zwei Aufstiegen erstmals zweitklassig

Für den saarländischen Emporkömmling ist es der nächste Meilenstein in der Vereinsgeschichte. In der Saison 2021/22 noch viertklassig unterwegs, hat die SVE zwei Aufstiege in zwei Jahren hinter sich. Während Elversberg bereits in der Saison 2013/14 in der 3. Liga vertreten war und rund um die Jahrtausendwende auch schon in der damals drittklassigen Regionalliga-Staffel gespielt hatte, ist die zweite Liga Neuland.

Dort haben die Elversberger zum Start in Hannover nach zwischenzeitlicher 2:0-Führung ein 2:2 geholt. Darauf folgten drei Niederlagen, unter anderem der späte Knockout gegen Hansa Rostock und die 0:5-Heimklatsche gegen Fortuna Düsseldorf. Durch das 1:0 in Osnabrück stehen die Elversberger nun über dem Strich und gehen als Tabellen-Fünfzehnter in die Länderspielpause. "Ich freue mich, dass wir vier Punkte haben" sagte Horst Steffen dazu knapp.

Nach der Länderspielpause muss die SV Elversberg zuhause gegen den Spitzenreiter Hamburger SV (16. September, 13 Uhr, LIVE! bei kicker) ran.