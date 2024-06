Im Foto-Finish: Beck erneut Freiwasser-Europameisterin

Leonie Beck reist als Freiwasser-Europameisterin zu den Olympischen Spielen. In Belgrad holt sie den Titel über die zehn Kilometer.

Leonie Beck hat ihren Titel als Freiwasser-Europameisterin über die olympischen zehn Kilometer verteidigt. Die 27-Jährige schlug im Savasee nach 2:00:54,8 Stunden nur eine Zehntelsekunde vor der Italienerin Barbara Pozzobon an, die sie auf den letzten Metern noch überholt hatte. Bronze gewann deren Landsfrau Giulia Gabbrielleschi.

Beck, die im vergangenen Jahr mit ihrem Doppeltriumph bei der WM in Japan und ihrem Weltcupgesamtsieg das Freiwasserschwimmen bei den Frauen dominiert hatte, lag zwischenzeitlich fast 20 Sekunden zurück und holte in der letzten Runde die Spitzengruppe ein. 800 m vor Schluss zog die Würzburgerin, die in Italien lebt und trainiert, an Pozzobon schon vorbei, schwamm dann aber nicht die Ideallinie und verlor die Führung wieder.

Viele deutsche und internationale Topstars hatten auf die EM aufgrund der Olympischen Spiele (26. Juli 2024 bis 11. August) verzichtet.

