Im Formhoch: Seider trifft bei Sieg der Detroit Wings

Moritz Seider hat nach seiner Vorlagen-Gala erneut bewiesen, dass er aktuell gut drauf ist. Beim 4:1 der Detroit Red Wings über die Toronto Maple Leafs in der NHL markierte er den Schlusspunkt.

Moritz Seider hat in der NHL erneut seine gute Form demonstriert und beim Sieg der Detroit Red Wings getroffen. Zwei Tage nach seiner Gala mit vier Vorlagen erzielte der deutsche Eishockey-Nationalspieler beim 4:1 der Red Wings gegen die Toronto Maple Leafs am Donnerstagabend (Ortszeit) den Treffer zum Endstand.

Für Detroit war es der dritte Sieg in Serie, die Mannschaft hat weiter Chancen auf die Qualifikation für die Play-Offs in der NHL. Auch Tim Stützle feierte einen Sieg, die Ottawa Senators holten ein 5:3 bei den Arizona Coyotes.

Am Vortag hatte Leon Draisaitl beim 6:2 der Edmonton Oilers über die Anaheim Ducks ein Zaubertor erzielt. Der 27-jährige Kölner steht nun vor einem Jubiläum in der NHL. Das Auswärtsspiel bei den San José Sharks am Freitagabend (Ortszeit) wird seine 600. Partie sein.