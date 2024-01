Im Finale gegen den HSV: Austria Wien verteidigt Titel beim REWE Juniorencup

Austria Wien ist beim REWE Juniorencup die Titelverteidigung geglückt. Wie bereits im Vorjahr konnten die Österreicher Europas größtes U-19-Hallenturnier für sich entscheiden. Im Finale gab es einen 2:1-Erfolg über den HSV.

Der vierte Tag begann in der Göttinger Lokhalle früh am Morgen mit den Duellen der Zwischenrunde, bei denen der FK Austria mit zwei Siegen in den Tag startete - mit Erfolgen gegen Union Berlin (5:2) und Manchester United (3:2), das mit sechs Siegen aus sechs Spielen bis zu dem Zeitpunkt makellos auftrat. So kam es für die Austria im Viertelfinale zum Aufeinandertreffen mit dem FSV Mainz 05, in dem die Rheinland-Pfälzer jedoch keine Chance hatten und mit 0:4 ausschieden.

Internationales Aufeinandertreffen und Nordduell im Halbfinale

In den anderen Viertelfinalduellen setzten sich AZ Alkmaar gegen den FC Fulham durch (2:1), Hannover 96 gegen Man United (3:1) sowie der HSV mit einem 3:1-Erfolg über Hansa Rostock. So kam es in den Halbfinalduellen zu einem internationalen Spiel zwischen Alkmaar und der Austria aus Wien und dem Nordduell zwischen Hannover und dem HSV. Beide Spiele wurden auf hohem Niveau ausgetragen und wurden nur hauchzart entschieden. Während sich Austria Wien mit einem 5:4 gegen Alkmaar für das Endspiel qualifizierte, setzte sich der HSV knapp und dank des entscheidende Treffers Sekunden vor dem Ende mit 4:2 gegen Hannover durch.

Im Spiel um Platz drei gingen dann die Niederländer als Sieger hervor - dank eines erneuten 5:4, dieses Mal mit dem besseren Ende für sich. Das Endspiel konnte nicht so viele Tore bieten, ausgeglichen war es dennoch. Die Austria ging zunächst in Führung, musste dann den Ausgleich hinnehmen, ehe eine toll herausgespielte Kombination im letztlich spielentscheidenden Treffer zum 2:1 endete. Der HSV warf gegen Ende hin noch einmal alles nach vorne, doch mit dem Ausgleich sollte es nichts mehr werden, wodurch der Austria - die bereits im Vorjahr triumphierte - die erfolgreiche Titelverteidigung gelang.

Anschließend an das Finale wurden neben der Siegerehrung zahlreiche individuelle Auszeichnungen vergeben - so ging unter anderem der Preis für den MVP an Farhaan Ali Wahid vom FC Fulham. Als bester Torschütze aus dem Turnier hervor ging Elijah Dijkstra aus Alkmaar mit insgesamt 15 Treffern.