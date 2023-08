Im Finale chancenlos: Brauße holt erste WM-Medaille

Direkt am ersten Tag der Rad-WM in Glasgow gab es die erste Medaille für Deutschland. Titelverteidigerin Franziska Brauße musste sich über 3000 Meter in der Einerverfolgung aber der im Finale entfesselt fahrenden Chloe Dygert deutlich geschlagen geben.

Titelverteidigerin Franziska Brauße hat bei den Rad-Weltmeisterschaften in Glasgow Silber in der Einerverfolgung auf der Bahn gewonnen. Die 24-Jährige aus Eningen war aber im Finale über 3000 Meter gegen die amerikanische Weltrekordhalterin Chloe Dygert chancenlos, die mit einer Zeit von 3:17,926 Minuten die deutsche Rivalin sogar einholte. Für Brauße, die 2021 mit der Mannschaft Olympia-Gold in Tokio geholt hatte, war es die vierte WM-Einzelmedaille in der Einerverfolgung in Serie.

"Ich kann lachen, aber eigentlich bin ich schon ein bisschen enttäuscht. Es ist keine Schande, gegen die Weltrekordhalterin zu verlieren", sagte Brauße: "Ich denke, ich kann mich morgen über Silber freuen. Aktuell bin ich noch ein bisschen enttäuscht."

Die Erfurterin Lisa Klein belegte in 3:25,728 den sechsten Platz, Laura Süßemilch (3:31,278) landete auf Platz 14, was für die Mannschaftsverfolgung Hoffnung macht.

Für Hoy ist es der vierte Titel nach 2017, 2018 und 2020. Damit gehen für die US-Amerikanerin auch harte Jahre zu Ende. Alles begann mit einem Sturz bei den Straßenweltmeisterschaften 2020 in Imola (Italien). Mehrmals musste sie operiert werden, trotzdem litt sie jahrelang unter starken Schmerzen. Im Jahr 2022 erkrankte sie zudem am Epstein-Barr-Virus, der sie erneut außer Gefecht setzte. Erst in diesem Mai startete sie wieder bei einem Profirennen.

Ergebnis Einerverfolgung:

1. Chloe Dygert (USA) 3:17,542 Min.; 2. Franziska Brauße (Kempten); 3. Bryony Botha (Neuseeland) 3:22,210 (Rennen um Platz 3); 4. Neah Evans (Großbritannien) 3:23,264; 5. Maeve Plouffe (Australien) 3:21,940 (Qualifikation); 6. Lisa Klein (Erfurt) 3:25,728; 7. Maggie Coles-Lyster (Kanada) 3:27,241; 8. Marion Borras (Frankreich) 3:27,601; 9. Samantha Donnelly (Neuseeland) 3:27,616; 10. Jessica Roberts (Großbritannien) 3:27,979; ... 14. Laura Süßemilch (Biberach) 3:31,278