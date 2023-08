Im Europapokal drohen mehr Gelbe und Rote Karten

Neue Saison, andere Sitten: Die Schiedsrichter sollen härter durchgreifen, wenn sich Spieler und Trainer schlecht benehmen. Demnach dürfte es demnächst in den Europapokal-Wettbewerben mehr Gelbe und Rote Karten geben.

UEFA-Schiedsrichterchef Roberto Rosetti hat das an der Stelle betont, wo am heutigen Donnerstagabend die Champions-League-Gruppen und am morgigen Freitag die der Europa League und der Conference League ausgelost werden, im Grimaldi Forum in Monaco. Die Botschaft war klar: Seine Kollegen sollen auch vor prominenten Namen wie Jürgen Klopp oder José Mourinho nicht Halt machen.

"Wir müssen das Image des Spiels schützen", erklärte Rosetti. Schlechtes Benehmen gegenüber dem Unparteiischen und seinem Team auf der Ebene der Elite habe Auswirkungen auf die Basis, für die der Kontinentalverband gerade eine großangelegte Rekrutierungskampagne startet.

"Schluss mit Toleranz, es ist Zeit zum Handeln", rief Rosetti. Die Top-Schiedsrichter Europas werden in der kommenden Woche in Genf noch einmal auf die neuen "Technischen Leitlinien" eingestimmt. Dazu zählen die näheren Erläuterungen zum Handspiel sowie die Präzisierung von Körperkontakt zur Vermeidung von "soften Elfmetern", die den Unparteiischen der Nationalverbände vor den Saisonstarts bereits mitgegeben - und zum Teil auch angewendet - wurden.

Dazu gehören vor allem aber auch Anweisungen, wie ab sofort auf das verbreitete Reklamieren sowie Beleidigungen oder auch Fluchen auf dem Platz zu reagieren ist. Zur Untermalung zeigte die UEFA unter anderem Szenen aus der Vergangenheit, in denen sich Liverpool-Trainer Jürgen Klopp beim 4. Offiziellen beschwert, oder José Mourinho sich auf der Bank offenbar über alles und jeden aufregt. Der Portugiese hatte nach dem mit der AS Rom gegen den FC Sevilla verlorenen Europa-League-Finale in der Tiefgarage des Stadions in Budapest gar Schiedsrichter Anthony abgepasst.

Nach van-Dijk-Rot: Klopp reagierte betont zurückhaltend

Letzteres ist geschehen, wie die ersten Spieltage zeigten, insbesondere in der englischen Premier League, wo Liverpools Kapitän Virgil van Dijk nach der umstrittenen Rote Karte in Newcastle wegen seines Protestierens eine Ausdehnung der anstehenden Speere droht und Klopp an der Seitenlinie betont zurückhaltend agierte.

Doch ziehen die Unparteiischen die neue Linie einheitlich durch? Schließlich soll es vor allem zwar in erster Linie um ihren Schutz gehen und um flüssigere Abläufe sowie um ein besseres Image. Die "Intensität" und "Emotionalität" der Champions League preist die UEFA freilich an gleicher Stelle als positiv und attraktiv an.

Extreme Nachspielzeiten wie bei der Frauen-WM wird es auf europäischer Ebene nicht geben

Rosetti und Zvonimir Boban, Technischer Direktor und Fußballchef der UEFA, haben gleichzeitig erklärt, dass es extreme Nachspielzeiten wie bei der FIFA-WM der Frauen im Europapokal sowie in den Wettbewerben der europäischen Nationalmannschaften nicht geben wird.

Erstens beweise die Statistik, dass die Nettospielzeit in Europa überwiegend angemessen sei. Zweitens, und das ist bedeutender, will die UEFA sportliche, fußballerische Argumente vorziehen. Heißt: Die Verzögerungen in einem Spiel entstehen vor allem aus der Vorbereitung von Freistößen, Einwürfen oder Eckstößen, was also keine unsportlichen, sondern zum Spiel gehörige Faktoren seien.

Und wichtiger noch ist, was Ex-Profi Boban erläutert: "Einer erfahrungsgemäß hochintensiven und ermüdenden letzten halben Stunde eines Spiels deswegen noch eine 15-minütige Nachspielzeit draufzusetzen, ist absurd. Eine große Tragödie für Spielerinnen und Spieler, gerade mit Blick auf einen verrückten Kalender mit immer mehr Begegnungen." In diesem Punkt werden die Spitzentrainer sicher zustimmen.