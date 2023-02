Im Europapokal: Dortmunds Handballerinnen vor Rekordkulisse

Die Handballerinnen von Borussia Dortmund freuten sich am Sonntag nicht nur über einen 26:23-Sieg gegen Siofok KC, sondern auch über einen neuen Zuschauerrekord für ein Handballspiel eines deutschen Frauen-Teams. Zudem verkündetete die Borussia die Verpflichtung einer Nationalspielerin.

Die Handballerinnen von Borussia Dortmund haben nach eigenen Angaben einen Zuschauerrekord für deutsche Vereinsmannschaften bei Spielen von Frauen aufgestellt. Beim 26:23-Sieg der Dortmunderinnen am Sonntag in der European League über den ungarischen Vertreter Siofok KC kamen 11.112 Fans in die Westfalenhalle. Auch den bisherigen Rekord, der nach Angaben der europäischen Handball-Föderation bei 8700 Zuschauern aus dem Jahr 1997 lag, hatte der BVB gehalten.

Beste Werferin der Gastgeberinnen war Meret Ossenkopp mit sieben Toren. Deutschlands Handballerin des Jahres, Alina Grijseels, war zweimal erfolgreich. Beide Mannschaften hatten sich schon zuvor für das Viertelfinale des europäischen Wettbewerbs qualifiziert.

Nationalspielerin Stolle kehrt zurück

Am Rande der Begegnung gaben die Schwarz-Gelben zudem die Verpflichtung von Nationalspielerin Alicia Stolle bekannt, die im Sommer nach Westfalen zurückkehren wird. "Nach drei Jahren im Ausland ist es für mich an der Zeit, wieder nach Hause zu kommen. Gleichzeitig möchte ich weiter auf einem hohen internationalen Niveau Handball spielen. Das kann ich in Dortmund sehr gut miteinander vereinen", erklärte die Linkshänderin gegenüber Vereinsmedien.

Stolle spielte bereits in der Jugend für die Borussia und sammelte in Dortmund erste Erfahrungen im Erwachsenenbereich, ehe sie über die HSG Blomberg-Lippe und den Thüringer HC im Jahr 2020 den Sprung zum ungarischen Topklub FTC Budapest schaffte.