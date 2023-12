Im Estadio da Luz gegen Benfica - Kleinherne: "Riesenzeichen der Wertschätzung"

Am Mittwochabend trifft Eintracht Frankfurt im dritten Gruppenspiel der UEFA Women's Champions League in Lissabon auf den portugiesischen Meister Benfica. Das erste von zwei Spielen, die voraussichtlich über den Einzug in die K.-o.-Phase entscheiden.

Am Dienstag ging der Frankfurter Flieger in Richtung Lissabon. Im Gepäck hatten Trainer Niko Arnautis und seine Eintracht nicht nur viel Selbstvertrauen aus dem vorangegangenen 3:1-Sieg in der Bundesliga gegen die TSG Hoffenheim sondern auch jede Menge Vorfreude auf das dritte Gruppenspiel am Mittwochabend (21 Uhr, LIVE! bei kicker) bei Benfica Lissabon. Denn: Der portugiesische Meister trägt erstmals ein Champions-League-Spiel im 65.000 Zuschauer fassenden Estadio da Luz aus. "Das ist ein Riesenzeichen der Wertschätzung", lobt Frankfurts Innenverteidigung Sophia Kleinherne.

Benfica nimmt zum dritten Mal in Folge an der Gruppenphase der UEFA Women’s Champions League teil - schafftes es bislang aber noch nie darüber hinaus. In der aktuellen Runde sicherte sich Lissabon bislang drei Punkte aus dem 1:0-Sieg über Rosengard, unterlag dem FC Barcelona aber mit 0:5. Die Vorzeichen sind somit klar: In Lissabon und acht Tage später beim Rückspiel in Frankfurt werden die Weichen für Tabellenplatz 2 hinter Barcelona und den Einzug in die K.-o-Spiele gestellt.

Was es zu Benfica noch zu wissen gibt: Das 1:3 im Derby gegen den Stadtrivalen Sporting Lissabon Ende November war die erste Niederlage der laufenden Saison für den Tabellenführer. Nach acht Spieltagen stehen 21 Punkte und nur vier Gegentore zu Buche. Derweil hat das portugiesische Toptalent Kika Nazareth sieben der bereits 26 Lissaboner Treffer erzielt.

"Benfica bringt südländische Mentalität mit, spielt sehr intensiven Fußball und hat technisch die eine oder andere Spielerin auf sehr hohem Niveau. Wir wissen, dass wir auf einen guten Gegner treffen", sagt Arnautis, es gebe aber auch ein paar Punkte in Lissabons Spiel, die es verwundbar machen. "Das Ziel ist es, den direkten Vergleich zu gewinnen. Wir reisen mit viel Selbstbewusstsein und voller Vorfreude an, wissen aber auch, dass es schwer wird." Allerdings habe die Eintracht solche Aufgaben in der jüngeren Vergangenheit immer gut gelöst, indem sie sich auf sich selbst konzentriert habe und darauf, ihre eigene Leistung abzurufen.

Kleinherne: "Du hast einfach Bock zu spielen"

"Wir sind alle sehr frisch, auch im Kopf. Egal wer auf dem Platz steht, wir werden dem Gegner 90 Minuten lang die maximale Widerstandsfähigkeit bieten", kündigt Kleinherne schon mal an, dass die vielen englischen Wochen der Eintracht bislang nichts anhaben konnten. "Die Freude und die Motivation für diesen Wettbewerb lässt dir gar keine Zeit zu überlegen, ob Du müde bist. Du hast einfach Bock zu spielen", bringt Arnautis die Gedanken seiner Mannschaft auf den Punkt. Verzichten muss die Eintracht in Portugal nur auf die erkrankte Nadine Riesen.

Susanne Müller