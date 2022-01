Im eiskalten Lambeau: Packers sichern sich Top Seed und Heimvorteil

Im eiskalten Lambeau Field sicherten sich die Green Bay Packers durch einen 37:10-Sieg gegen die Minnesota Vikings den Top Seed in der NFC sowie Heimrecht bis zum Super Bowl. Cardinals-Quarterback Kyler Murray spielte in seinem "Lieblingsstadion" mal wieder groß auf.

Es waren Verhältnisse, vor denen die meisten anderen NFL-Teams zittern: Zweistellige Minusgrade und ein eiskalter Wind machten das Lambeau Fiel zu einer Eistruhe. Auch die Vikings sind eigentlich solche Bedingungen gewöhnt, standen gegen die Offense der Gastgeber um Star-Quarterback Aaron Rodgers aber auf verlorenem Posten. Der 38-Jährige brachte 29 seiner 28 Pässe für 288 Yards an den Mann und warf zwei Touchdown-Pässe - einen auf seine Lieblingsanspielstation Davante Adams, einen auf Allan Lazard. Hinzu kamen noch zwei Läufe in den Endzone von Kraftpaket A.J. Dillon sowie drei verwandelte Field Goals von Kicker Mason Crosby.

Mit einer Bilanz von 13 Siegen bei nur drei Niederlagen sind die Packers nicht mehr von Rang eins in der NFC zu verdrängen - selbst bei einer Niederlage am letzten Spieltag kommendes Wochenende gegen die Detroit Lions können sie nicht mehr von den Los Angeles Rams und den Tampa Bay Buccaneers verdrängt werden. Damit hat der 13-malige Champion nicht nur in der ersten Play-off-Runde ein Freilos, sondern kann auch alle Play-off-Spiele bis zum Halbfinale im heimischen Lambeau Field bestreiten. Ein Vorteil für die Packers, die das einzige Team in dieser Spielzeit ohne Heimniederlage sind. 13 Spiele in Folge vor heimischem Publikum haben sie mittlerweile gewonnen, die letzte Niederlage datiert vom 1. November 2020, als die Vikings mit 28:22 gewinnen konnten. Und die Wettervorhersagen verheißen für die Gegner nichts Gutes: Die kommenden Woche sollen ganz im Norden Wisconsins am Michigansee tiefe zweistellige Minusgrade herrschen.

Zukunft von Zimmer nach Vikings-Aus offen - "Philly" hat Wild-Card-Ticket sicher

Die Minnesota Vikings sind durch die Niederlage dagegen endgültig aus dem Play-off-Rennen ausgeschieden und können bereits mit den Planungen für die neue Saison beginnen. Ob diese noch in den Händen von Headcoach Mike Zimmer liegen wird, ist offen. Der 65-Jährige, seit 2014 bei den Vikings im Amt, sah sich schon während der Saison angesichts der doch enttäuschenden Bilanz von 7:9 heftiger Kritik ausgesetzt. Jubeln können dagegen die Philadelphia Eagles. Durch die Niederlage der Vikings sowie den eigenen 20:16-Erfolg beim Washington Football Team hat der Super-Bowl-Sieger von 2018 das Ticket für die Wild-Card-Runde vom 15. bis 17. Januar sicher.

Murray dreht in seinem "Lieblingsstadion" auf - Dallas-Offense schwächelt und verliert Gallup

Arizonas Quarterback Kyler Murray (r.) war in Dallas einmal mehr nicht einzufangen. Getty Images

Hinter den Packers feierten die Arizona Cardinals einen wichtigen 25:22-Sieg bei den Dallas Cowboys. Die Cardinals beendeten damit ihre drei Spiele andauernde Niederlagenserie und hielten ihre Hoffnungen auf den Gewinn der NFC West aufrecht. Rechtzeitig in Form kam besonders wieder Quarterback Kyler Murray, der in seinem "Lieblingsstadion" in Arlington 263 Yards mit seinen Pässen überbrückte und zwei Touchdowns warf. Inklusive seiner College- und Highschool-Karriere hat er nun alle acht Spiele als Starter im AT&T-Stadium gewonnen.

Durch die Niederlage fielen die Cowboys auf Rang vier im Play-off-Picture der NFC zurück, den Sieg in der NFC East hatten sie sich aber bereits zuvor gesichert. Besonders die Offense schwächelte gegen die Cardinals: Running Back Ezekiel Elliott kam auf nur 16 Rushing Yards - die zweitwenigsten seiner gesamten Karriere. Und zudem verletzte sich Wide Receiver Michael Gallup bei einem spektakulären Touchdown-Fang schwer am Knie: Wegen eines Kreuzbandrisses ist die Saison für den 25-Jährigen vorzeitig beendet.

