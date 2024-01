Im Duell zwischen Deutschland und Schweden geht es um mehr als Bronze

Acht Spiele haben Deutschland und Schweden bislang absolviert und vor allem die jüngste Halbfinalniederlage steckt beiden Teams in den Knochen. Am Sonntagnachmittag (15 Uhr/ARD und Dyn) geht es um mehr als nur die Bronzemedaille. Durch das direkte Duell der beiden Mannschaften wird sich auch entscheiden, wer sich ohne Umwege für die Olympischen Spiele qualifiziert.

"Es wird ein großartiges Spiel gegen Deutschland in Köln werden. Es wird eine gute Stimmung sein und wir werden alles tun, um den Sieg zu bekommen. Der direkte Weg zu Olympia ist wirklich wichtig", betont Eric Johansson.

"Es wird eine hohe Intensität sein, ähnlich wie bei den beiden Halbfinalpartien. Es geht wirklich um viel. Jede Mannschaft, die sich direkt für Olympia qualifizieren kann, wird alles in die Waagschale werfen. Ich hoffe, dass wir mit den 20.000 im rücken, so wie sie gestern da waren, dann erfolgreich sind", erklärt auch Deutschlands Lukas Mertens.

"Wir haben ein gutes Turnier gespielt. Das wird ein harter Kampf am Sonntag. Das Spiel ist komplett offen", so auch sein Magdeburger Teamkollege Daniel Pettersson. "Wir wissen auch, dass morgen ein heftiges Spiel auf uns zukommt. Wir müssen unsere Kräfte jetzt sammeln und weiterschauen."

"Schweden ist brutal. Sie haben ja teilweise Blockwechsel gemacht und um jeden dieser Anzüge würde dich jeder Bundesligaklub oder jede Nationalmannschaft beneiden", sagt Rune Dahmke mit Blick auf die Skandinavier und der Kieler ergänzt: "Für die Schweden war der gestrige Tag noch einmal zerreißender als für uns. Durch den Protest und die letzte Sekunde nach so einer Aufholjagd. Aber gerade ging es nur um die gemeinsame Emotionslage, durch die wir gegangen sind."

Dänen glauben an deutschen Sieg

"Das wird ein enges und schweres, aber auch ein schönes Spiel vor einer fantastischen Kulisse in Köln. Deutschland ist eine super Mannschaft, die eine gute Abwehr spielt. Sie sind physisch sehr gut", warnt Schwedens Trainer Glenn Solberg. "Wir müssen uns gut vorbereiten und hoffentlich können wir das Spiel gewinnen. Es ist ein sehr wichtiges Spiel für uns", betont der Norweger.

Halbfinalgegner Dänemark glaubt an den DHB. "Wenn Deutschland so wie gegen uns spielt, dann haben sie eine gute Chance. Aber Schweden ist auch ein Weltklasseteam. Aber wenn die Zuschauer Deutschland wieder so unterstützen, dann sehe ich Deutschland vorne", erklärt Rückraumshooter Simon Pytlick und auch Keeper Emil Nielsen ergänzt: "Es war ein harte Niederlage für Schweden gestern und Deutschland hat 20.000 auf der Tribüne. Ich glaube an Deutschland, sie haben eine großartige Mannschaft."

Johansson: Dahmke "gibt immer alles für das Team"

"Ich glaube, dass es für uns ein Riesenerfolg war ins Halbfinale einzuziehen, aber mit zwei Niederlagen herauszugehen, das würde die Stimmung trüben. Daher wird das für uns ein ganz wichtiges Spiel", erklärt Dahmke, den auch Eric Johansson als "emotionalen Antreiber" aus dem Ligaalltag kennt. "Er hat auch in Kiel diese Energie. Wenn wir in der ersten Halbzeit nicht gut spielen, dann ist er auch derjenige, der uns wieder wachrüttelt. Er ist emotional und gibt immer alles für das Team."

Für den Linksaußen vom THW Kiel dient das Halbfinale aber auch als Blaupause für das letzte Spiel bei diesem Turnier. "Wir müssen ihnen das Tempospiel wegnehmen, das haben wir schon gegen Dänemark gesehen. Das müssen wir versuchen einzudämmen. Es ist gar nicht so unterschiedlich wie gegen Dänemark, sie haben einen ähnlichen Spielstil", so Dahmke und ist sich sicher: "Wir müssen voll über den Kampf kommen."

"Wir sind hergekommen, um eine Medaille mit nach Hause zu nehmen. Wir werden bereit sein. Ich mache mir keine Sorgen um die Einstellung", verspricht Schwedens Torwart Andreas Palicka und betonte: "Es gibt härtere und leichtere Niederlagen, aber es tut immer weh."