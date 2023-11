Im Dritten zieht er davon: Lokalmatador Sinner steht im Finale der ATP Finals

Jannik Sinner ist bei den ATP Finals weiter nicht zu stoppen. Im Halbfinale wackelt der Lokalmatador nur ganz kurz - und schreibt dann Geschichte.

Der Italiener hat bei den ATP-Finals als erster Spieler das Endspiel erreicht. Der-22 jährige Publikumsliebling setzte sich am Samstag im Halbfinale gegen den Russen Daniil Medvedev mit 6:3, 6:7 (4:7), 6:1 durch und steht damit erstmals beim Saisonabschluss der acht besten Tennisprofis im Finale.

Sinner, der als einziger Spieler bei den ATP-Finals in diesem Jahr noch ungeschlagen ist, verwandelte nach 2:29 Stunden seinen ersten Matchball. Zuvor hatte sich Sinner mit seinem Kontrahenten einen offenen Schlagabtausch geliefert, bei dem Medvedev im zweiten Satz zu seinem Spiel fand und eigentlich im Aufwind war.

Medvedev verzockt sich - Sinner schreibt Geschichte

Doch es folgte ein krasser Einbruch gegen den äußerst souverän auftretenden Sinner. Medvedev schenkte sein erstes Aufschlagspiel her, indem er beim Breakpunkt gegen sich im zweiten Aufschlag volles Risiko ging und per Doppelfehler seine Niederlage einläutete.

Erst fasste er sich fassungslos an den Kopf, dann flog der Schläger - und schließlich verlor die ehemalige Nummer eins auch sportlich die Nerven und schenkte den dritten Satz klar und deutlich mit 1:6 ab.

Schon jetzt hat Sinner dadurch Geschichte geschrieben: Der Südtiroler feierte als erster Spieler Italiens in der Ära des Profitennis seit 1968 in einer Saison 61 Siege. Er hat damit weiterhin die Chance auf den Rekordgewinn von mehr als 4,8 Millionen US-Dollar, sollte er in Turin zum Titel stürmen.

Im Endspiel bekommt er es dann am Sonntag (18.00 Uhr) mit dem Gewinner des zweiten Halbfinals zwischen dem Weltranglisten-Ersten Novak Djokovic aus Serbien und Wimbledonsieger Carlos Alcaraz aus Spanien zu tun. Das Topduell findet an diesem Samstagabend um 21.00 Uhr statt. Olympiasieger Alexander Zverev hatte den Einzug ins Halbfinale trotz einer Bilanz von 2:1-Siegen verpasst.