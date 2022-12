Im Blick von Flick und neuer Vertrag? Nmechas vielversprechende Zukunft

Felix Nmecha ist eine der Entdeckungen beim VfL Wolfsburg der bisherigen Saison. Mit zwei Treffern und drei Vorlagen gehört er zu den Topscorern und könnte auch in Zukunft in der Nationalmannschaft eine Rolle spielen. Gut für den VfL: Der Vertrag des 22-Jährigen verlängert sich womöglich schon bald automatisch.

Felix, der Glückliche. Bei Felix Nmecha trifft das aktuell voll und ganz zu. "Ich bin sehr glücklich, das versuche ich immer zu sein", sagt der Wolfsburger. "Aber klar, die letzte Zeit lief sehr gut, das macht mich happy." Der 22-Jährige erkämpfte sich in den Wochen vor der WM-Pause einen Stammplatz beim VfL, mit zwei Treffern und drei Vorlagen ist er gemeinsam mit Maximilian Arnold und Bruder Lukas Nmecha der Wolfsburger Topscorer. "Es überrascht mich nicht", sagt Felix Nmecha selbstbewusst. "Ich hatte schwierige Zeiten und wusste, dass es besser wird, wenn ich meinen Glauben nicht verliere. Ich will so viele Scorerpunkte wie möglich erreichen, setze mir da keine Limits."

Ohnehin scheint es für den fast zwei Jahre jüngeren der beiden Nmecha-Brüder keine Grenzen nach oben zu geben. Sein Name fällt bereits im Zusammenhang mit der künftigen Nationalmannschaft, die bis zur EM in zwei Jahren in Deutschland ein verändertes Gesicht bekommen wird. Bundestrainer Hansi Flick, der bereits Lukas siebenmal stürmen ließ, soll auch den Mittelfeldmann im Blick haben. Im Kopf hat der VfL-Shootingstar diesen nächsten Schritt bereits. "Es ist mein Ziel, wie Lukas mal in der A-Nationalmannschaft zu spielen", sagt er. "Mit ihm dort zusammen auf dem Platz zu stehen, das ist ein Traum."

Vertrag enthält Option zur automatischen Verlängerung

Nach diversen Verbandswechseln - in der U 16 debütierte der in Hamburg geborene Nmecha, der die Jugend gemeinsam mit seinem Bruder bei Manchester City verbrachte, für den englischen Verband, spielte dreimal für die deutsche U 18, kehrte zurück zur FA und ist seit Februar für die U 21 des DFB im Einsatz - hat er sich nun entschieden: "Ich habe die längste Zeit meines Lebens in England gelebt, aber ich bin auch Deutscher. Ich wollte eine Entscheidung treffen, das habe ich jetzt endgültig getan. Jetzt repräsentiere ich Deutschland."

Und den VfL Wolfsburg, der Nmecha im Sommer 2021 verpflichtete. Die Ablöse damals: Eine kleine Ausbildungsentschädigung, die die Niedersachsen an Manchester City entrichten mussten, wo Nmechas Vertrag ausgelaufen war. Das Arbeitspapier beim VfL läuft bis 2024, enthält jedoch nach kicker-Informationen eine Option. Absolviert Nmecha eine bestimmte Anzahl an Spielen, dem Vernehmen nach rund 25 über 30 Minuten, dann verlängert sich der Kontrakt automatisch um ein Jahr bis 2025. Das gilt sowohl in dieser als auch in der kommenden Spielzeit.

Zuletzt hat sich Nmecha unverzichtbar gemacht, Niko Kovac setzt auf den 22-Jährigen. Felix, der Glückliche, sagt: "Ich spüre dieses Vertrauen das erste Mal in dieser Saison. Ich höre gut zu, will immer besser werden." Alles andere kommt dann gewiss von ganz allein.