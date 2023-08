"Im besten Fußballeralter": VfB leiht Undav mit Kaufoption aus

Deniz Undavs Wechsel zum VfB Stuttgart ist offiziell. Er kommt auf Leihbasis mit Kaufoption - und einer besonderen Premier-League-Statistik.

Anfang Juli hatte Deniz Undav im kicker-Interview gesagt, dass er eine Rückkehr nach Deutschland in Erwägung ziehen würde, sofern er die "Aussicht auf noch mehr Einsatzzeit" hätte. Keinen Monat später ist er nun neuer Angreifer des VfB Stuttgart.

Am Mittwoch machte der Fast-Absteiger der vergangenen Bundesliga-Saison die einjährige Leihe des 27 Jahre alten Deutsch-Türken offiziell. Brighton erhält nach kicker-Informationen eine Gebühr von rund 700.000 Euro und gewährte dem VfB eine Kaufoption im Sommer 2024, die im zweistelligen Millionenbereich liegt.

"Mit Deniz kommt ein Spieler zu uns, der seine Qualitäten in unterschiedlichen Ländern und Ligen, zuletzt in der Premier League, unter Beweis gestellt hat. Er ist im besten Fußballeralter und wird sich schnell in der Bundesliga zurechtfinden", wird VfB-Sportdirektor Fabian Wohlgemuth in einer Mitteilung der Schwaben zitiert.

Undav, geboren im niedersächsischen Achim, hatte über den TSV Havelse, Eintracht Braunschweig und den SV Meppen den Sprung in den Profifußball geschafft, machte sich nach 85 Regionalliga- (41 Tore) und 69 Drittliga-Spielen (23 Tore) aber international erst einen Namen, nachdem er 2020 zum belgischen Zweitligisten Union Saint-Gilloise gewechselt war.

Undav beendete die Premier-League-Saison stark

Mit 17 Toren schoss Undav seinen damals neuen Arbeitgeber zum Aufstieg und wurde in der ersten Liga direkt Torschützenkönig (25 Treffer) und Tabellenzweiter. Mittendrin, im Januar 2022, sicherte sich Brighton für rund sieben Millionen Euro seine Dienste, "parkte" ihn aber noch für die restliche Spielzeit in Belgien.

In der Premier League fasste Undav anschließend zwar zunächst nur schwer Fuß und war bestenfalls Joker, trug aber im Saisonfinale maßgeblich dazu bei, dass Brighton sich als Tabellensechster erstmals für den Europapokal qualifizierte. Seine fünf Saisontore erzielte er allesamt in den abschließenden acht Spielen. Insgesamt musste er sich 2022/23 mit 619 Liga-Minuten begnügen. Aber: Kein anderer Premier-League-Spieler mit so wenig Einsatzzeit kam auf so viele Treffer. Dazu traf Undav in acht Pokaleinsätzen dreimal und verwandelte seinen Elfmeter im FA-Cup-Halbfinale gegen Manchester United (6:7 i.E.).

Wird Undav Guirassys Nachfolger?

Vom Wechsel in die Bundesliga verspricht sich Undav auch, seinem selbst formulierten "Traum" von einer EM-Teilnahme 2024 näherzukommen. "Vielleicht kriege ich die Chance, für Deutschland zu spielen", hatte Undav, der auch für die Türkei spielberechtigt wäre, dem kicker gesagt.

Ob seine Leihe - der er ohne Aussicht auf hohe Einsatzzeiten kaum zugestimmt hätte - gleichbedeutend damit ist, dass Torjäger Serhou Guirassy den VfB noch verlässt, bleibt abzuwarten. Der Franzose kann noch bis zum 20. August eine Klausel in seinem erst kürzlich geschlossenen und noch bis 2026 gültigen Vertrag aktivieren, mit der er für eine Entschädigung zwischen 15 und 20 Millionen Euro gehen könnte. Nicht gänzlich ausgeschlossen ist gleichwohl, dass Trainer Sebastian Hoeneß auf ein System mit zwei oder eineinhalb Spitzen umstellt.