Im August schon wieder weg? Schmadtke erklärt ungewöhnlichen Liverpool-Vertrag

Jörg Schmadtke (59) ist seit Juni Sportdirektor des FC Liverpool. Ende August könnte aber schon wieder Schluss sein. Das gibt zumindest der Vertrag her.

"Wir warten bis Ende August", sagte Schmadtke in einem "Sky"-Interview. "Wir haben einen Jahresvertrag abgeschlossen, haben aber die Möglichkeit, uns im August zu fragen: Sind wir uns beide noch sicher oder nicht? Wenn sich einer nicht sicher ist, dann geben wir uns die Hand und ich kriege vielleicht mal ein Ticket, wenn ich vorbeischauen möchte."

Damit bestätigte der 59-Jährige verschiedene britische Medien, die zuletzt von einem kurzfristig angelegten Vertragskonstrukt berichtet hatten. Als der FC Liverpool Ende Mai die Verpflichtung Schmadtkes bekanntgegeben hatte, war keine Vertragslaufzeit mitgeteilt worden. Nun steht fest: Schmadtkes Arbeitspapier läuft nur ein Jahr - und kann bereits Ende August wieder aufgelöst werden. Er ist gewissermaßen ein Sportdirektor auf Probe. Auf die Frage, ob er seinen 60. Geburtstag im kommenden März als Mitarbeiter des FC Liverpool feiern werde, zeigte sich Schmadtke aber optimistisch: "Das könnte sein."

Der langjährige Bundesliga-Manager hatte als Sportdirektor in Liverpool Julian Ward beerbt, der das Amt nach nur einem Jahr aufgegeben hatte. Der Verein hatte nach Wards Ankündigung Berichten zufolge hinterfragen wollen, ob man überhaupt noch einen Sportdirektor haben wolle, dann aber Schmadtke eingestellt, der sich erst Ende Januar vom VfL Wolfsburg verabschiedet hatte. Sein kurzfristig angelegter Vertrag könnte auch damit zusammenhängen, dass man sich beim LFC noch nicht langfristig auf das Sportdirektoren-Modell festlegen möchte.

Schmadtke sieht sich innerhalb der Struktur als Dienstleister, wie er in dem Interview erklärte. Seine Aufgabe bestehe darin, Trainer Jürgen Klopp bei Transfers möglichst gute Vorlagen zu geben, damit dieser die bestmöglichen Entscheidungen treffen könne. "Wir haben einen Owner, der mitentscheidet, und wir haben Jürgen Klopp, der ist nicht nur Trainer, sondern der Manager, also der Entscheider", so Schmadtke.