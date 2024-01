Im Aufwind

Beim Afrika-Cup darf man viele Stars und eine steigende Qualität erwarten. Aber es gibt auch zahlreiche Probleme.

Es ist auf eine fast schon makabre Art und Weise paradox: Im Juni und Juli 2023 hätte der Afrika-Cup in der Elfenbeinküste ausgetragen werden sollen. Eine Top-Ausgangslage für das öffentliche Interesse der Fußballwelt, denn es fand ja in jenem Sommer kein anderes Turnier statt. Die Weltmeisterschaft war seit sechs Monaten vorbei, die Europameisterschaft lag ein Jahr in der Zukunft. Doch so gut der Africa Cup of Nations medial hätte platziert werden können, so schlecht stellte sich die Wetterlage im Gastgeberland dar.

Hochdrucksysteme über dem Meer und Tiefdrucksysteme über dem westafrikanischen Festland sorgen für übermäßig hohe Niederschläge. An Fußball ist da kaum zu denken. Also verschob die CAF, der afrikanische Kontinantalverband, das Turnier kurzerhand auf den Januar/Februar 2024, also jene Monate, in denen das Turnier auch zuletzt immer ausgetragen worden war. Das Problem: Auch jüngst im Dezember suchten die Elfenbeinküste Überschwemmungen heim.

Klimawandel sucht die Elfenbeinküste heim

Und das Land ist nicht nur wegen des Regens stark vom Klimawandel betroffen: Experten vermuten, dass der Meeresspiegel an der afrikanischen Küste in sechs Jahren bis zu elf Zentimeter über den südlichen Stränden der Elfenbeinküste liegen wird. Auch Abidjan, die Hauptstadt, dürfte betroffen sein.

Und just dort sollen jetzt, nachdem das Turnier eigens in den Winter verschoben worden ist, 19 Partien in zwei Stadien stattfinden, darunter das Eröffnungsspiel und das Finale. Nur gut, dass sowohl das Nationalstadion (60 000 Plätze) als auch das Felix-Houphouet-Boigny (40 000) weit genug von der Küstenlinie entfernt liegen, das Hochwasser somit nur durch den Regen kommen kann.

Besorgniserregender Zustand

Und doch zeigte sich schon im Oktober: Gut steht es um den Rasen der Nationalarena nicht. Weil das Unkraut ihn überwucherte, arbeiteten Gärtnerinnen stundenlang in sengender Hitze daran, den Platz bespielbar zu machen. Und der Test der Ivorer gegen Mali Mitte September hatte wegen Überflutung abgebrochen werden müssen. Angesichts der Hochwassermeldungen an anderen Stellen im Land ein besorgniserregender Zustand, den man bis Samstag in den Griff bekommen muss.

Denn dann betreten ivorische Stars wie Leverkusens Odilon Kossounou, Dortmunds Sebastien Haller oder der Ex-Frankfurter Evan Ndicka den Platz und messen sich im Eröffnungsspiel mit Guinea-Bissau. Ein machbarer Gegner zum Auftakt für den Gastgeber, der nicht nur wegen des Heimrechts zu den Favoriten zählt. Trainer-Veteran Jean-Louis Gasset, der unter anderem als Assistent von Laurent Blanc in Bordeaux und bei Frankreichs Nationalteam fungiert hatte, hat eine homogene Mannschaft geformt, deren Harmonie er durch nichts stören möchte.

Nicht einmal durch den in der Champions League erprobten Wilfried Zaha. Er ist als Flügelstürmer bei Galatasaray Istanbul gesetzt, gilt aber als Unruhestifter auf der Ersatzbank und hat keinen Platz im Kader erhalten. Der scheint trotzdem gerade im Mittelfeld und der Offensive ausgewogen besetzt zu sein, während sich in der Defensive noch eine geeignete Formation bilden muss. Ob nun Nottinghams Willy Boly, Ndicka (jetzt AS Rom) oder doch der vom kicker in seiner Winterrangliste in der Internationalen Klasse eingestufte Leverkusener Koussounou, ist offen.

Rekordsieger Ägypten ist stark besetzt

Sei's drum. Als einer der Favoriten geht die Elfenbeinküste dennoch ins Turnier, neben einigen anderen starken Mannschaften. Zum Beispiel Rekordsieger Ägypten, der um Arsenals Mohamed Elneny, Liverpools Mo Salah, Frankfurts Omar Marmoush und Nantes' Torjäger Mostafa Mohamed nicht nur vorn klasse besetzt ist. Das Team hat mit Rui Vitoria auch einen Trainer, der Benfica Lissabon schon ins Viertelfinale der Champions League geführt hatte. Die Ägypter hatten 2022 das Finale des Afrika-Cups erreicht, damals jedoch gegen Sadio Mané und seine Senegalesen mit 2:4 nach Elfmeterschießen verloren.

Der Ex-Münchner Mané ist auch jetzt wieder dabei. In Saudi-Arabien erzielte der 31-Jährige für Al-Nassr bereits acht Tore, hat aber wie schon bei Bayern Probleme mit seinem Temperament. Neben Mané sorgen neun Profis aus der französischen Ligue 1 für viel Qualität, darunter der ehemalige deutsche U-21-Nationalspieler Ismail Jakobs (Monaco) sowie die Marseille-Stürmer Ismaila Sarr und Iliman Ndiaye.

Eine ähnlich namhafte Truppe schickt Algerien an den Start. Zwar war Djamel Belmadi auch beim Afrika- Cup 2022 verantwortlich, als die Algerier überraschend in der Vorrunde ausgeschieden waren, derzeit macht der Trainer aber viel aus seinem starken Aufgebot. Dort ordnet der erfahrene Sofiane Feghouli (Fatih Karagümrük) noch immer das Mittelfeld und weiß mit Dortmunds Ramy Bensebaini und dem ehemaligen ManCity-Rechtsaußen Riyad Mahrez (jetzt Al-Ahli/Saudi-Arabien) weitere bewährte Kräfte neben sich. Dazu kommen mehrere Youngster wie der kürzlich zum Verband gewechselte, in Frankreich geborene Amine Gouiri (Stade Rennes), Frankfurts Offensivspieler Fares Chaibi oder Wolverhamptons Rayan Ait Nouri.

Auf dem Papier verfügt Nigeria noch immer über eine starke Elf

Deutlich offensiver geht es bei Nigeria zu - gezwungenermaßen. Denn wer mit Victor Osimhen (Neapel), Samuel Chukwueze (AC Mailand), Moses Simon (Nantes) über solch eine Dichte im Angriff verfügt, muss trotz der Verletzung von Leverkusens Victor Boniface ja fast treffen - und als Mitfavorit gelten. Natürlich beeinflussen die jüngsten Negativ-Ergebnisse der WM-Quali das Team, auch die Diskussionen um Trainer José Peseiro reißen nicht ab. Auf dem Papier verfügt Nigeria aber noch immer über eine starke Elf.

Was erreicht WM-Halbfinalist Marokko?

Eine solche hat auch Marokko, das vor einem Jahr in Katar bis ins WM-Halbfinale vorgedrungen war. Als erstes afrikanisches Team. Allein das dient als Qualitätsbeweis - neben klasse Akteuren wie ManUniteds Sechser Sofyan Amrabat, Achraf Hakimi von PSG, Bayerns Noussair Mazraoui und Leverkusens Amine Adli. Den WM-Erfolg auf Weltebene zu wiederholen, dürfte schwierig werden, kontinental jedoch ist vielleicht sogar mehr als das Halbfinale drin.

Das Beispiel Marokko zeigt: Der afrikanische Fußball ist im Aufwind, auch wenn es früher schon mal mehr Weltstars gegeben hat. Neue Nachwuchsakademien, verbesserte Strukturen in den nationalen Ligen und die Akquise in Europa ausgebildeter Spieler verleihen den Nationalteams mehr Qualität. Die gilt es in der Elfenbeinküste zu zeigen.