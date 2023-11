Im Alter von 25 Jahren: Ex-Ried-Profi Diawusie verstorben

Am Dienstagabend hat Drittligist Jahn Regensburg eine traurige Nachricht verkünden müssen. Der frühere Akteur der SV Ried, Agyemang Diawusie, ist im Alter von 25 Jahren verstorben.

War einst für die SV Ried am Ball: Agyemang Diawusie. IMAGO/Eibner

Am Dienstagabend verkündete Drittligist Jahn Regensburg eine "schreckliche Nachricht", die der Klub im Laufe des Tages erhalten hatte. Wie die Oberpfälzer auf ihrer Website bekanntgaben, verstarb Mittelfeldspieler Agyemang Diawusie mit nur 25 Jahren. Der deutsche Stürmer war in der Herbstsaison 2022 beim damaligen Bundesligisten SV Ried engagiert, bei dem er auf einen Kurzeinsatz in der Meisterschaft kam.

"Die Jahn-Familie trauert mit den Hinterbliebenen und ist in Gedanken bei Agyemangs Familie, den Verwandten, engen Freunden und Wegbegleitern. Wegen der schrecklichen Situation und aus Respekt gegenüber seiner Familie bitten wir darum, deren Privatsphäre zu respektieren", heißt es in der Mitteilung weiter.

Diawusie war erst im Sommer zurück zu seinem Jugendklub nach Regensburg (bis 2013) gewechselt - und der gebürtige Berliner, der später den Sprung zum Profi bei RB Leipzig geschafft hatte und schließlich über die Zwischenstation SpVgg Bayreuth zurück zum Jahn gekommen war, absolvierte diese Saison 13 Pflichtspiele für den Jahn und stand beim 0:1 gegen 1860 München Anfang November noch in der Startelf. Gegen den SSV Ulm 1846 Fußball hatte er am 12. November zuletzt im Kader gestanden, wurde jedoch nicht eingesetzt.

Regensburg ist laut eigenen Angaben "geschockt und zutiefst betroffen" über den tragischen Tod des 25-jährigen Diawusie. Über die genaueren Umstände machte der Jahn keine Angaben.