Im Abstiegsfall halbiert sich der Lizenzspieler-Etat von Mainz 05

Bis zum 15. März muss Mainz 05 die Lizenz-Unterlagen für die Saison 2024/25 bei der DFL einreichen, wie schon häufig für beide Ligen. Im Falle eines Abstiegs soll der Lizenzspieler-Etat nahezu halbiert werden.

Im Trainingslager sprach Jonathan Burkardt offen darüber, dass sein neuer Vertrag bis 2027 auch für die 2. Liga gilt. Über eine etwaige Ausstiegsklausel wollte er nicht reden. Nahezu alle Arbeitspapiere in Mainz sind für die erste und zwei Liga ausgefertigt. Eine der wenigen Ausnahmen ist der ursprüngliche Vertrag von Anwar El Ghazi, der sich nur im Falle des Klassenerhalts bis 2025 verlängerte. Allerdings erhielt der Niederländer im November die fristlose Kündigung, wogegen er vor dem Arbeitsgericht klagt.

Mit der Ausfertigung für die 2. Liga sichert sich der Klub die Transferrechte für den Fall des Abstiegs. Da El Ghazi ablösefrei kam, ließ sich das in seinem Fall nicht realisieren. Im Unterhaus müssen die Spieler empfindliche Gehaltseinbußen hinnehmen. Damit soll ein Teil des Einnahmeverlusts aufgefangen werden.

Ca. 20 Millionen Euro für Bundesliga-Absteiger im ersten Zweitliga-Jahr

In der laufenden Saison kassiert Mainz rund 54 Millionen Euro aus der Medienverwertung und damit einen ähnlich hohen Betrag wie 2022/23. In der vorigen Spielzeit war es der größte Posten bei einem Gesamtumsatz in Höhe von 125,6 Millionen Euro. Im ersten Zweitliga-Jahr kann ein Bundesliga-Absteiger mit rund 20 Millionen an TV-Geld rechnen. Entsprechend muss der Etat schrumpfen. Nach kicker-Informationen plant Mainz für 2024/25 mit einem Lizenzspieler-Etat von 42 Millionen für die erste und 24 Millionen Euro für die zweite Bundesliga.

Im bis dato letzten Zweitligajahr des FSV, das allerdings mittlerweile 15 Jahre zurückliegt, betrug der Gesamtetat nur 23 Millionen Euro, der Lizenzspieler-Etat belief sich 2008/09 auf 14 Millionen Euro. Es wirft ein Schlaglicht darauf, wie die Einnahmen und die Ausgaben im Profi-Fußball in den vergangenen Jahren in die Höhe geschossen sind.