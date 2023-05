Im 17. Jahr in Folge: Djokovic steht in Rom im Viertelfinale

Nach dem überraschenden Aus von Carlos Alcaraz ist Novak Djokovic neuer Favorit auf den Titel beim ATP-Turnier in Rom. Der Favoritenrolle wurde er im Achtelfinale gegen Cameron Norrie gerecht: Der Serbe bezwang seinen Gegner souverän in zwei Sätzen.

In der Vorbereitung auf die French Open kommt Novak Djokovic immer besser in Fahrt. Der 22-malige Grand-Slam-Champion, der zuletzt wegen Ellbogenproblemen pausiert hatte, erreichte am Dienstag durch ein 6:3, 6:4 gegen den Briten Cameron Norrie das Viertelfinale des ATP-Masters in Rom - und das im 17. Jahr in Folge, noch nie scheiterte der Serbe im Foro Italico vorher.

Das Turnier in Rom gewann Djokovic bereits sechsmal, zuletzt im vergangenen Jahr. Im Viertelfinale trifft der 35-Jährige, der seine Führung in der Weltrangliste ungeachtet des Abschneidens in der Ewigen Stadt in der kommenden Woche wieder an den Spanier Carlos Alcaraz verlieren wird, auf den an Position sieben gesetzten Dänen Holger Rune oder Alexei Popyrin (Australien).

Für Djokovic geht es in Rom darum, Schwung für den Höhepunkt der Sandplatzsaison in Roland Garros (ab 28. Mai) aufzunehmen. Dort will er mit seinem 23. Titel zum alleinigen Grand-Slam-Rekordchampion aufsteigen.