Ilzers Lehren nach Härtetest im Trainingslager

Mit einem torlosen Unentschieden gegen den polnischen Erstligisten Korona Kielce ist der Beginn des Trainingslagers von Vizemeister Sturm Graz im türkischen Belek nicht ganz nach Wunsch verlaufen. Chefcoach Christian Ilzer konnte aus dem Test aber auch lehrreiche Erkenntnisse ziehen.

Nach einem Kurz-Trainingslager im slowenischen Catez zum Jahresbeginn, hat sich Vizemeister Sturm Graz für einen längeren Aufenthalt im türkischen Belek auf den Weg gemacht. Dort schuften die Profis der Grazer bis zum 26. Jänner, um sich auf die bevorstehenden Aufgaben im Frühjahr bestmöglich einzustimmen. Mit dem ÖFB-Cup-Viertelfinale gegen die Wiener Austria sowie dem Liga-Re-Start gegen Tabellenführer Red Bull Salzburg warten für die Steirer auch gleich zwei schwere Brocken, für die man rechtzeitig in Form kommen möchte. Nachdem man das erste Testspiel der Früjahrsvorbereitung gegen den kroatischen Erstligisten HNK Rijeka knapp mit 2:1 gewinnen konnte, musste man sich beim zweiten Test gegen den polnischen Klub Korona Kielce allerdings mit einem torlosen Unentschieden begnügen.

Mit perfekten Bedingungen bei 19 Grad hatten die Steirer im Duell gegen die Polen durchaus zu kämpfen und taten sich in der Offensive schwer, ihre herausgespielten Chancen in Tore umzumünzen. Cheftrainer Christian Ilzer ließ beim Duell gegen den Tabellensechzehnten der Ekstraklasa allerdings alle verfügbaren Spieler zum Einsatz kommen und wechselte die Mannschaft zur Pause einmal komplett durch. Dabei konnte auch William Böving seine ersten Spielminuten in der Vorbereitung absolvieren und stand 40 Minuten in der zweiten Halbzeit auf dem Platz, ehe er Jungprofi Christoph Wiener-Pucher wich.

Trotz des am Ende nicht gewünschten Ergebnisses konnte Cheftrainer Ilzer wichtige Erkenntnisse aus dem Test gegen den polnischen Erstligisten gewinnen: "Das war heute ein echter Härtetest, im wahrsten Sinne des Wortes. Kielce hat uns physisch und auch mental mit ihrer aggressiven Spielweise alles abverlangt - was für uns aber ein sehr guter Test war und wichtig zu lernen ist. Es gilt auch mit so einem Spiel zurechtzukommen, ruhig zu bleiben und fußballerische Lösungen zu finden. Das will ich vermehrt sehen, da gilt es für die Zukunft unsere Lehren zu ziehen."