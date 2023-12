Ilzer zieht trotz "Chancenwucher" positive Jahresbilanz

Mit nur zwei Punkten Rückstand auf die Tabellenführung geht der SK Sturm Graz als erster Salzburg-Verfolger in die Winterpause.

Der letzte Auftritt von Sturm Graz in diesem Jahr in der Bundesliga hatte für Trainer Christian Ilzer nur einen kleinen Schönheitsfehler: Der Heimsieg am Sonntag über den SCR Altach hätte weit höher als 1:0 ausfallen müssen, allerdings ließ die Kaltschnäuzigkeit der Steirer zu wünschen übrig. Deshalb sprach Ilzer von "Chancenwucher", war aber ansonsten voll des Lobes für seine Truppe.

"Ich bin mit der Leistung meiner Mannschaft zufrieden, es war ein besserer Auftritt als zuletzt", meinte der 46-Jährige. Man habe "in allen Facetten" ein gutes Spiel abgeliefert - nur eben nicht bei der Verwertung der zahlreichen Sitzer. "Wir müssen die Torchancen besser zu Ende spielen", forderte Ilzer.

Ansonsten hatte der Steirer nichts zu bekritteln, ganz im Gegenteil: Die vorgezogene Jahresbilanz fiel vor dem Europa-League-Match am Donnerstag (21 Uhr) bei Sporting Lissabon äußerst positiv aus. "Der Cuptitel hat die Mannschaft nicht satt gemacht. Ich erlebe eine Gruppe, die zusammensteht, sehr selbstkritisch ist, in der es eine gute Dynamik gibt und mit der es Spaß macht, zu arbeiten", erklärte Ilzer.

Außerdem berichtete der Coach von großer Vorfreude auf den Lissabon-Trip. In der portugiesischen Hauptstadt kämpft Sturm im Fernduell mit Rakow Tschenstochau um das Überwintern im Europacup. "Wir werden alle Kräfte aufwenden, um eine Top-Leistung zu bringen", versprach Ilzer.

Ilzer über Sturms Herbstsaison: "Das kann sich sehen lassen"

Gerade rechtzeitig vor dem letzten Match dieses Jahres kann der Sturm-Trainer beinahe aus dem Vollen schöpfen. Abwehrchef Gregory Wüthrich ist zwar verletzt, doch dafür gab Stürmer Seedy Jatta ein überraschend frühes Comeback - und erzielte prompt das Goldtor zum 1:0. "Aufgrund der Trainingseindrücke waren wir bereit, das Risiko einzugehen und ihn von Beginn an zu bringen. Er bringt für unser Spiel wichtige Aspekte mit, und wir wollten die bestmögliche Elf von Beginn an aufstellen", sagte Ilzer.

Jattas Treffer sorgte dafür, dass Sturm aus 17 Runden elf Siege holte und nur zwei Punkte hinter Serienchampion Red Bull Salzburg in die Winterpause geht. "Das kann sich sehen lassen, vor allem, wenn man bedenkt, dass wir oft und lange Schlüsselspieler ersetzen mussten", betonte Ilzer.