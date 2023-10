Ilzer über Tabellenführung: "Erntezeit ist im Mai und nicht im Oktober“

Der SK Sturm lacht nach zehn Spieltagen von der Tabellenspitze. Trainer Christian Ilzer möchte sich von der Momentaufnahme aber nicht blenden lassen. Von Kontrahent Salzburg fordert der Coach der Steirer, dass sie "das bestmögliche Level anschlagen" sollen, damit sich seine Mannschaft bestmöglich entwickeln könne.

Der SK Sturm Graz steht nach zehn Spieltagen an der Spitze der Bundesliga. Die Steirer sind das einzige Team, das noch keine Niederlage hinnehmen musste. Für Trainer Christian Ilzer sei das aktuelle Bild der Tabelle allerdings nur eine schöne Momentaufnahme. "Klar ist es ein gutes Gefühl, am ersten Platz zu stehen. Ich würde lügen, wenn es nicht so wäre", sagt der Trainer des Vizemeisters im "Sky"-Format "Der Audiobeweis", meint aber auch: "Trotzdem ist es nur ein Zwischenstand. Die Erntezeit dieser Saison ist im Mai und nicht im Oktober."

Für die Grazer, die neben der Bundesliga auch in der Europa League vertreten sind, bleiben bis zur Punkteteilung am Ende des Grunddruchgangs in Liga und Europacup noch 16 Spiele, hinzu kommen noch Einsätze im ÖFB-Cup. Aus diesem Grund fordert Ilzer, trotz der Tabellenführung weiter zu arbeiten: "Es heißt für uns, sich nicht weichklopfen zu lassen durch irgendeinen ergebnistechnischen Zwischenstand, sondern klar und fokussiert zu bleiben auf die Dinge, die wir weiter verbessern wollen."

Mit nur sechs Gegentreffern in zehn Spielen stellt Sturm die beste Defensive der Liga, bei der offensiven Ausbeute ist noch Luft nach oben. Besonders das letzte Drittel ist "Thema" bei den Steirern. "Hierbei waren wir in der letzten Saison klar effektiver. Wir haben in der Offensive wieder sehr gutes Potential. Mit dieser klaren Idee heißt es, im letzten Drittel konkreter zu werden, ohne dass wir diese Effizienz verlieren. Dann sind wir glaube ich auf einem guten Weg."

Nachdem die Grazer in der Vorsaison den Meistertitel knapp verpasst hatten, wollen sie auch heuer wieder ganz vorne angreifen. Obwohl davon auszugehen ist, dass es wieder ein Zweikampf an der Spitze wird, appelliert Ilzer: "Man sollte niemals die anderen Mannschaften vergessen, auch wenn Salzburg die Übermacht ist. Es ist einfach eine hohe Dichte an Mannschaften da, gegen die du Punkte liegen lassen kannst. Wenn es am Ende so ist, dass wir ganz oben stehen können oder bis zum Schluss an Salzburg dranbleiben können, dann ist es eine großartige Leistung." Trotz des Wettkampfs pocht der Sturm-Trainer auch auf die Entwicklung seiner Spieler: "Salzburg ist in Österreich das Level, das es zu schlagen gilt. Salzburg soll das bestmögliche Level anschlagen, denn in der Orientierung dorthin können wir uns maximal entwickeln."

Hartberg "wirklich beeindruckend"

Die nächste Aufgabe auf Sturm wartet bereits am kommenden Samstag (17 Uhr, LIVE! bei kicker), wenn Hartberg im Steirer-Derby in der Landeshauptstadt zu Gast sein wird. Die Schopp-Elf ist wohl eine der großen Überraschungen in der laufenden Spielzeit. "Wie sie sich in dieser Saison präsentieren, ist wirklich beeindruckend. Hinter Salzburg und uns ist Hartberg in der Jahrestabelle dritter Platz. Es ist keine Aufgabe, die man so nebenbei erledigt, wenn es darum geht, Hartberg zu entschlüsseln", meint Ilzer, der nach der Länderspielpause erst am Donnerstag wieder die gesamte Mannschaft zur Verfügung hat. Somit bleibe lediglich etwas mehr als ein Tag Zeit, um sich auf das "sehr flexible Spielkonstrukt von Hartberg vorzubereiten".

Ein Faktor dabei soll auch Alexander Prass werden, der unlängst auch im Nationalteam Spielpraxis sammeln durfte. Gegen Aserbaidschan durfte der 22-Jährige von Beginn an spielen, allerdings auf der ungewohnten Position als Linksverteidiger. "Wir haben es auch schon einmal diskutiert mit Ralf Rangnick. Er war bei uns in Spielen, wo wir in Rückstand waren, immer wieder einmal auf der Linksverteidigerposition. Fakt ist, dass wir mit Schnegg und Dante einfach zwei sehr gute Spieler auf dieser Position haben. Alex ist im Mittelfeld bei uns ein absoluter Schlüsselspieler und deshalb sind wir so positioniert, dass seine absolute Topposition in unserem Spiel die Achterposition ist.“