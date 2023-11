Ilzer sauer: "Brauchen wir überhaupt einen VAR?"

Nach der 1:3-Niederlage beim LASK hat Sturm-Trainer Christian Ilzer die Sinnhaftigkeit des Videoschiedsrichters in Frage gestellt. Im offiziellen VAR-Rückblick gestand die Bundesliga eine Fehlentscheidung im Topspiel der 13. Runde ein.

Obwohl Sturm-Trainer Christian Ilzer die 1:3-Niederlage beim LASK nicht einzig und allein auf das Schiedsrichterteam zurückführen wollte, konnte der 46-Jährige seinen Unmut über die Unparteiischen nicht verbergen." Es waren ein paar unfassbare Schiedsrichter-Entscheidungen dabei", meinte Ilzer nach Sturms zweiter Liga-Pleite in Folge.

Insbesondere zwei Entscheidungen von Hauptschiedsrichter Markus Hameter und VAR Gerhard Grobelnik stießen Ilzer sauer auf: Zum einen machte er vor dem verschossenen Elfmeter von Robert Zulj ein Handspiel des gefoulten Filip Stojkovic aus, zum anderen forderte er nach einem Halten an Jon Gorenc Stankovic zu Beginn der zweiten Halbzeit einen Strafstoß für seine Mannschaft. "Nach Ansicht des Schiedsrichters und des VAR reichte diese Handlung nicht für ein Haltedelikt aus", begründete der VAR seine Entscheidung am Sonntag hinsichtlich der zweiten Szene.

Bundesliga: Elfmeter für LASK war Fehlentscheidung

In Bezug auf Stojkovics Handspiel gestand die Bundesliga in ihrem VAR-Rückblick am Montag hingegen eine Fehlentscheidung ein. "Der Schiedsrichter muss das Handspiel ahnden, da es sich um das erste Vergehen handelte, und der VAR muss einen On-Field-Review empfehlen, um den verhängten Strafstoß zu annullieren", hieß es in der offiziellen Stellungnahme. Des Weiteren hätte Rapid im Auswärtsspiel gegen Altach (2:0) einen Elfmeter bekommen müssen. Zu einem möglichen Foulspiel an Gorenc Stankovic äußerte sich die Bundesliga nicht mehr.

Stojkovics Halten hätte Hameter aus Ilzers Sicht allerdings auch ohne Video-Unterstützung sehen müssen: "Wenn er drei Sekunden am Rücken des Spielers hängt, brauche ich keinen VAR, der das sieht." Für die Zukunft wünschte sich der 46-Jährige Schiedsrichter, "die sehr gut in der Spielleitung sind, die hochemotionale Spiele sehr gut leiten und Situationen mit einfachen Methoden beurteilen und die in emotionalen Situationen einen kühlen Kopf bewahren".

Ilzer genoss Spiel gegen den GAK trotz Fehlentscheidung

Auf den Videoschiedsrichter könnte Ilzer offenbar verzichten. "Ich muss jetzt wirklich mal klar fragen: Brauchen wir überhaupt einen VAR?", so der Sturm-Chefcoach. Als Argument für die Abschaffung des VAR führte Ilzer das Cup-Spiel gegen den GAK (3:2) an, das er trotz eines Handtreffers von Yannick Oberleitner zum zwischenzeitlichen 1:2 "genossen" habe.

Gegen den LASK wäre Sturm ohne den VAR bereits nach wenigen Minuten in Führung gelegen, ahndete dieser nach dem verschossenen Elfmeter von Manprit Sarkaria doch korrekterweise das zu frühe Einlaufen des vermeintlichen Torschützen William Böving. Mit Blick auf Sarkarias zweiten vergebenen Strafstoß en suite - der 27-Jährige war in der Vorwoche an Austria-Tormann Christian Früchtl gescheitert - forderte Ilzer: "Wir müssen uns stärker fokussieren." Das wünscht sich Ilzer wohl auch von den Schiedsrichtern.

