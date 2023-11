Ilzer nach zweiter Pleite in Serie: "Das ist schon ein Nackenschlag"

Der SK Sturm hat das Top-Spiel beim LASK mit 1:3 verloren. Die Steirer mussten dadurch die Tabellenführung wieder an Salzburg abgeben. Für den LASK waren es Big Points, die Linzer konnten den Rückstand zu Sturm auf zwei Zähler verkürzen.

Zweiter gegen Dritter, tolle Stimmung im Stadion: Alles war angerichtet beim absoluten Top-Spiel des 13. Spieltags. Für Sturm ging es um die Rückeroberung der Tabellenführung, der LASK wollte mit einem Sieg den Rückstand auf die Grazer verkürzen.

Sturm begann - wie zuletzt immer in Liga und Europacup - ohne Stürmer Wlodarczyk, für ihn stürmte William Böving. Erstmals in der Startelf stand Javier Serrano. Beim LASK gab es wenig Überraschungen in der Startformation. Nach wie vor zum Zusehen gezwungen war Rene Renner, der aber bei "Sky" bestätigte, dass sein Comeback naht. Schon am Donnerstag könnte der Linzer wieder dabei sein.

Gesprochen wurde im Vorfeld dieser Partie auch viel über den Rasen. Nachdem vor einigen Wochen Liverpool-Trainer Jürgen Klopp das Geläuf für mangelhaft und sogar gefährlich empfunden hatte, wurde in der Länderspielpause an einer Lösung gearbeitet. Der Wasserabfluss war das Problem, einer neuer Rasen wurde verlegt. Damit waren auch die Platzverhältnisse eines Top-Spiels würdig.

Schon nach wenigen Sekunden hatte die Begegnung alles, was sich der neutrale Zuseher wünscht. Feuer, Zweikämpfe und Strafraumszenen. Bryan Teixeira wurde von George Bello zu Fall gebracht. Schiedsrichter Markus Hameter entschied auf Elfmeter. Sakaria übernahm Veranwortung, scheiterte aber an Tormann Lawal. Böving staubte ab, lief aber zu früh in den Strafraum. Viel los in den ersten Minuten, aber es blieb beim 0:0. Es war nicht der erste Strafstoß, den Sakaria in dieser Saison vergab, eine Elfmeterdiskussion braucht Ilzer zwar nicht, meint aber: "Fakt ist, dass wir jetzt einmal einen reinmachen sollten. Hier nach zwei Minuten in Führung zu gehen, das gibt dem Spiel eine andere Richtung."

Für die Linzer war es ein Wachrüttler, denn die Elf von Trainer Thomas Sageder präsentierte sich in der Woche wesentlich giftiger und hatte mehr vom Spiel. Belohnt hat sich der LASK für den Aufwand in Minute 36. Nach einem Gestocher legte der auffällige Robert Zulj auf Moses Usor ab, der von der Strafraumgrenze Tormann Scherpen keine Chance ließ.

Hitzig wurde es auch um Minute 45. Amadou Dante brachte Filip Stojkovic zu Fall, Hameter entschied auf Elfmeter. Eine strittige Entscheidung, hat Stojkovic den Ball wohl zuvor mit der Hand touchiert. Zulj also mit der großen Möglichkeit auf 2:0 zu stellen. Doch Scherpen, der schon in die rechte Ecke unterwegs war, parierte den zentral geschossenen Elfer mit der Hand.

Treffer vor dem Pausenpfiff

Sekunden später jubelte der LASK dann aber doch. Nach einem Angriff über links landete eine Hereingabe bei Stojkovic, der den Ball zum 2:0 in den Kasten hämmerte. Von einer unverdienten Pausenführung durfte man keineswegs sprechen. Der LASK war das aktivere Team und hatte auch wesentlich mehr Spielanteile im letzten Drittel.

Wofür wir einen VAR haben, der das überprüfen kann. Christian Ilzer übte Kritik am Video-Schiedsrichter

Sturm-Trainer Christian Ilzer musste sich etwas überlegen, brachte Wlodarczyk für Sakaria und Horvat für Dante ins Spiel. Ilzer wollte neue Impulse und bekam diese auch. Kurz nach Wiederbeginn wurde Jon Gorenc-Stankovic von Stojkovic zu Fall gebracht. Ein Pfiff blieb aber aus, worüber sich Ilzer ärgerte: "Da keinen Elfmeter zu geben. Wofür wir einen VAR haben, der das überprüfen kann. Also ein ganz klares Foul."

Nach einer gespielten Stunde tankte sich Teixeira über die rechte Seite durch, legte zurück auf Wlodarczyk, der trocken einschoss. Sturms Anschlusstreffer brachte wieder deutlich mehr Spannung ins Spiel. In der Folge hatte der Tabellenzweite auch deutlich mehr vom Spiel.

LASK im Konter eiskalt

In der Schlussphase blieb der LASK aber über Konter das deutlich gefährlichere Team. Nach einigen ungenutzten Situation gelang den Linzern dann auch die Entscheidung in diesem Spiel. Sascha Horvath, der den Konter selbst eingeleitet hatte, legte quer auf Zulj, der zum 3:1-Endstand einschoss. Sturm musste damit die Tabellenführung wieder an Salzburg abgeben. Ilzer meinte etwas geknickt: "Das ist schon ein Nackenschlag, wenn man zweimal in der Liga verliert, trotzdem müssen wir damit umgehen können. Es ist immer so, dass es sich in Siegesserien schön und einfach dahinfährt, aber es gehört auch in einer langen Saison dazu, die eine oder andere Niederlage zu verarbeiten."

Der LASK hingegen rückt mit dem Sieg nicht nur Sturm auf die Pelle, sondern bleibt zuhause weiterhin eine Macht. 17 Zähler in sieben Spielen bedeuten Rang eins in der Heimtabelle. "Ich habe mich heute richtig gefreut. Gegen Rapid haben wir es bis zum Schluss gut gemacht, aber in der letzten Minute das Tor bekommen. Es freut mich, dass wir das heute früher entscheiden konnten. Ich bin stolz Trainer dieser Mannschaft zu sein."