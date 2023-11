Ilzer: "Das ist eine große Enttäuschung für uns"

Nach der 0:1-Heimniederlage gegen Rakow Tschenstochau muss Sturm Graz um den Verbleib im internationalen Geschäft zittern. Dementsprechend groß war die Enttäuschung bei Trainer Christian Ilzer.

Durch die 0:1-Heimniederlage gegen Rakow Tschenstochau hat Sturm Graz am Donnerstagabend die große Chance auf das Überwintern in Europa ausgelassen. Mit vier Zählern liegen die Steirer vor dem letzten Spieltag nun punktgleich mit dem polnischen Meister auf Rang drei, die Möglichkeit auf den Umstieg in die Zwischenrunde der Europa League ist nach Sporting Lissabons Unentschieden bei Atalanta Bergamo ohnehin passé.

"Das ist eine große Enttäuschung für uns, auch wenn es am Ende eine verdiente Niederlage war. Rakow war über weite Strecken das bessere Team. Das Mittelfeld von Rakow hat dominiert, da waren sie besser", meinte Sturm-Cheftrainer Christian Ilzer nach dem Spiel im "ORF"-Interview. "Wir waren zu wenig präsent, wir waren zu wenig am Mann."

Sturm enttäuscht auf ganzer Linie

Vor allem in der ersten Halbzeit boten die Grazer, denen bereits ein Unentschieden für Platz drei und den damit verbundenen Umstieg in die Conference League gereicht hätte, eine äußerst schwache Darbietung. Lediglich Rakows Abschlussschwäche bewahrte Sturm vor einem früheren Rückstand. Dass der Treffer von John Yeboah (81.) dann ausgerechnet in einer Phase fiel, in der sich allmählich eine Nullnummer angedeutet hatte, sorgte beim österreichischen Cupsieger für zusätzlichen Frust.

Er habe den Eindruck gehabt, so Ilzer ,"dass wir ab der 60. Minute aufgekommen sind". Als möglichen Knackpunkt machte der 46-Jährige die vergebene Großchance von Alexander Prass (66.) aus. Der Mittelfeldmotor selbst, der seinen Vertrag vor wenigen Tagen bis 2026 verlängert hatte, war nach dem Match sichtlich geknickt: "Es tut mir leid für die Mannschaft, mit meinem Tor hätte ich das Spiel in die richtige Richtung gebracht. Verloren hätten wir die Partie dann nicht mehr."

Erinnerungen an Gastspiel bei Midtjylland

Etwas erinnerte Sturms Auftritt an das Gastspiel beim FC Midtjylland (0:2) vor rund elf Monaten, bei dem die Schwarz-Weißen im Kampf um den Verbleib im internationalen Geschäft ähnlich mutlos agiert hatten wie gegen Rakow. Der Unterschied: In diesem Jahr bietet sich der Ilzer-Elf eine weitere Chance. Das Fernduell mit Rakow wird Sturm mit dem um einen Treffer besseren Torverhältnis in Angriff nehmen. Dieses würde bei Punktgleichheit den Ausschlag geben, gab es im direkten Vergleich der beiden Mannschaften doch keinen Sieger.

Während Sturm am 14. Dezember (21 Uhr, LIVE! bei kicker) bei Sporting gefordert ist , empfängt Rakow Gruppensieger Atalanta. "Wir können beeinflussen, dass wir in Lissabon einfach eine Limit-Leistung zeigen. Dass es dort bekanntlich nicht leicht ist, ist auch klar. Wir müssen alles rausholen, um dort zu punkten", kündigte Ilzer an. Das Hinspiel in Graz gewannen die Portugiesen mit 2:1.