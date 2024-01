Ilsanker beendet Karriere

Stefan Ilsanker hat seine Profi-Karriere beendet. Das gab sein Management am Samstag bekannt. Der 34-jährige Salzburger spielte zuletzt in der zweiten italienischen Liga für Genua, seit Sommer war er vereinslos. In Deutschland war er für RB Leipzig (2015 bis 2020) und Eintracht Frankfurt (2020 bis 2022) tätig.