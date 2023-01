Illertissen holt Löwen-Talent Mannhardt

Regionalligist FV Illertissen hat zum Jahreswechsel die Verpflichtung von Marco Mannhardt bekanntgegeben. Der 20-jährige Mittelfeldakteur kommt vom TSV 1860 München, wo er bereits Einsätze in Liga drei sammeln konnte.

MEHR ZUR REGIONALLIGA BAYERN Spielplan

Tabelle

Tabellenrechner

Statistiken

Mannhardt, der bis zur U 16 noch beim FC Bayern München kickte, wurde bei den Löwen in den Jahren 2018 bis 2021 von der U 17 bis in die U 19 ausgebildet, unterschrieb im November 2020 noch einen Profivertrag und galt als Zukunftshoffnung. Der zentrale Mittelfeldspieler kam in Folge bei den "Sechzgern" auch auf drei Einsätze in der 3. Liga, ehe ihn aber im März 2022 eine Verletzung am Fuß zurückwarf.

Nach seiner Genesung kam er nur mehr in der Bayernliga Süd zum Zug, gehörte dort in der laufenden Spielzeit aber zu den auffälligsten Akteuren. So sammelte Mannhardt bis zur Winterpause 19 Einsätze und erzielte dabei sieben Tore. Genug, um den FV Illertissen auf sich aufmerksam zu machen, FVI-Sportvorstand Karl-Heinz Bachthaler nennt den heute 20-Jährigen "ein Talent, dem wir einiges zutrauen."

Mannhardt ist neben dem zuletzt vereinslosen Kevin Frisorger (Defensive) und Rückkehrer Felix Thiel (Torwart) der dritte Neue beim FVI in diesem Winter. Gemeinsam mit seinem neuen Team wird er am 9. Januar in die Vorbereitung auf die Restrunde der Regionalliga Bayern starten. Dort überwintert der FVI in einem engen Feld auf Rang 15 - und damit auf einem Relegationsrang.